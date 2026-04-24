Las Fiestas Goyescas han estrenado este viernes un espectacular 'videomapping' que se ha proyectado en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza en una triple sesión y que ha congregado a cientos de personas atraídos por la monumentalidad de la propuesta.

Una propuesta que propine un recorrido audiovisual por la vida y la evolución artística de Francisco de Goya, estructurado como una narrativa cronológica que combina rigor histórico y lenguaje audiovisual contemporáneo. El relato incorpora también los episodios vinculados a la Guerra y su reflejo en una obra cada vez más crítica y expresiva, incluyendo 'Los Disparates', para culminar con su etapa final en Burdeos y una mirada a su legado e influencia en el arte contemporáneo. Todo ello se articula mediante una combinación de imagen, música y efectos visuales que convierten la arquitectura del consistorio en un soporte narrativo inmersivo.

Un 'videomapping' recrea la vida de Goya para inaugurar las Fiestas Goyescas en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Las proyecciones tendrán lugar en varias sesiones nocturnas durante los tres días de celebración (21.30, 22.30 y 23.15 horas), con un elemento añadido de gran impacto: la última sesión de cada jornada incorporará efectos pirotécnicos, convirtiéndose en el momento culminante de la experiencia audiovisual. Con el objetivo de garantizar el acceso universal al espectáculo, se habilita, además,una zona PMR debidamente señalizada que incorporar, por primera vez, un sistema de apoyo a la audición mediante radiofrecuencia, dirigido a personas usuarias de implantes cocleares

Plaza del Pilar y Casco Histórico

Así, el regreso al siglo XVIII y XIX que experimenta Zaragoza convierte el centro de la ciudad en unas Fiestas Goyescas como escaparate al valor del pintor aragonés y a la huella que dejó en la ciudad y en todo el mundo. El entorno de la plaza del Pilar y el Casco Histórico actúan hasta este domingo como un gran escenario dedicado a la figura y el legado de este artista universal.

Este año las Fiestas Goyescas volverán a desplegar durante el fin de semana una programación que combina recreación histórica, propuestas artísticas, música, divulgación y actividades participativas dirigidas a todos los públicos. Durante tres días, Zaragoza se transformará en un entorno que evocará la ciudad de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con especial protagonismo del Casco Histórico y la plaza del Pilar, donde se concentrará buena parte de la actividad.