Edwyn Collins, el mítico músico, llega a Zaragoza: "Me retiro de verdad, no voy a estar tambaleándome en el escenario a los 70 años"

Edwyn Collins, figura capital del pop británico desde los años de Orange Juice y autor de una de las trayectorias más elegantes y personales de las últimas décadas actuará en la sala López de Zaragoza el 2 de mayo, dentro del ciclo 'Lata Gourmet'. Su nueva visita a la capital aragonesa tendrá, además, un carácter histórico, ya que forma parte de ‘The Testimonial Tour. A Last Lap Around Spain’, anunciada como su despedida definitiva de los escenarios.

¿De verdad está diciendo adiós a los escenarios?

Sí, de verdad. Es el momento adecuado. No voy a estar tambaleándome en el escenario con 70 años.

Se lo pregunto porque su carrera abarca varias décadas, desde Orange Juice hasta su trabajo en solitario, y siempre he sentido que el escenario es su hábitat natural.

Me encanta actuar en directo, pero nunca me han gustado las giras largas. Incluso cuando era joven, no tenía la resistencia para ese estilo de vida. De todos modos, he decidido retirarme mientras estoy en lo más alto.

‘A girl like you’ sigue siendo un himno generacional. ¿Qué relación tiene hoy con esa canción cuando la interpreta en directo?

Me encanta. No me canso de ella, es una gran canción, nos encanta tocarla. Ha sido muy buena conmigo. Fue del primer álbum completamente producido por mí. Tiene una fuerza propia.

Su estilo mezcla soul, indie y pop clásico. ¿Cuáles han sido sus principales influencias?

Todas esas. Saco influencias de todo. Me encantaban Bowie y Lou Reed cuando era joven, crecí con Stax y Motown, me gustaban The Byrds y Creedence Clearwater Revival, me encantaba mucha música disco; más tarde me empezó a gustar el buen country, la bossa nova, Tom Jobim… todo.

En una industria musical en constante cambio, ¿cómo ve el papel de los músicos veteranos hoy en día?

No lo sé. Bueno, sí sé una cosa: no cedas tus derechos de autor. Hoy en día no necesitas hacerlo. Solo trabaja muy duro y usa tu imaginación. No te quejes. Ser músico nunca ha sido fácil. Si todo esto es demasiado, dedícate a otra cosa.

Edwyn Collins con su banda al final de uno de sus conciertos. / FENELLA LORIMAR

Ha sido una figura influyente para muchas bandas. ¿Siente el reconocimiento de las generaciones más jóvenes?

A veces sí, y es muy bonito. Pero realmente no es algo en lo que piense mucho. Sigo estando lleno de mis propias canciones.

Ha pasado por momentos personales muy difíciles, especialmente durante su recuperación. ¿Cómo ha cambiado eso su forma de componer y entender la música?

Desde mi enfermedad tengo un enfoque más directo, especialmente con las letras. La música es más fácil, ahí no hay desafíos.

Vuelve a España para actuar en Zaragoza. ¿Qué recuerdos tiene de sus conciertos anteriores aquí y qué espera de este público?

La última vez lo pasé muy bien en Zaragoza. Nuestro fantástico tour manager, Libi, era de la ciudad y nos llevó a salir después del concierto. Fue muy divertido.

¿Qué pueden esperar los fans del repertorio en este concierto? ¿Habrá sorpresas o canciones menos conocidas?

Muchas canciones clásicas de siempre. Será un repertorio bastante largo para mí, pero es mi última gira, así que hay que hacerlo. Y mi banda es increíble.

Si pudiera hablar con su yo más joven de la época de Orange Juice, ¿qué consejo le daría?

Un amigo mío responde a esto… ¿Consejos? Ninguno. ¡De todas formas no iba a escuchar!