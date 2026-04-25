Goya se da un garbeo por sus fiestas: "Cada vez me encanta más Zaragoza"

La plaza del Pilar de Zaragoza se ha convertido este sábado en el patio de recreo del ilustre pintor aragonés Francisco de Goya que, acompañado de sus inseparables Martín Zapater y María Teresa de Vallabriga, ha disfrutado de las numerosas y variadas actividades organizadas a cuenta de una nueva edición de las Fiestas Goyescas.

El centro de la capital aragonesa regresa este fin de semana de buen tiempo al periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX para recrear un tiempo convulso de cambios políticos, guerras y transformaciones sociales en el que un joven pintor aragonés comenzó a despuntar, como muestra el museo al aire libre instalado para la ocasión.

Multitud en la plaza del Pilar

Cientos de personas se han mezclado con los recreacionistas entre el campamento napoleónico y han comprobado el talento artístico de los jóvenes, a la vista en el Aquelarre Creativo del mercado de la plaza de Delegación del Gobierno, además de disfrutar con actividades pensadas para los más pequeños, como la estampa o el cuadromatón para salir retratado con los ropajes de la época, junto a expresiones culturales como la Banda de Gaitas de Boto con la participación de Interpeñas y la Unión Peñista con trajes goyescos por plaza del Pilar.

El propio protagonista se ha declarado «encantado» de volver a Zaragoza: «Esta ciudad cada vez me encanta más y el carácter ya no lo tengo tan agrio. Y volveré, volveré siempre, siempre que me lo pidáis», declaraba un encantador Francisco de Goya salido de la marmita de la simpatía y las relaciones públicas saludando aquí y allá. Su nuevo regreso a Zaragoza le ha llevado a hospedarse en el Palacio de Zaporta o Patio de la Infanta, de «su querida María Teresa» -Vallabriga- a quien le ha avanzado que lleva intención de retratar.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado que Goya «siempre tuvo esa vinculación con su ciudad, siempre volvió cada vez que pudo y disfrutaba de Zaragoza», en una relación que atestigua la correspondencia con diferentes personas, pero especialmente con su amigo Martín Zapater. «Goya vivió aquí hasta los 29 años, aquí fundó su familia, aquí aprendió realmente a pintar, aquí empezó su carrera», ha subrayado.