La cultura no importa ni para la prioridad nacional

No me gustan los 'spoilers'. Pero a día de hoy no me gustaría nada más en el mundo que poder un buen 'spoiler'. Político en este caso. No, no hay ni una mención a la cultura en el pacto de gobernabilidad entre el PP y Vox. Ni siquiera para hablar de la cacareada prioridad nacional.La cultura no les sirve ni para eso, ni para defender a esa patria que tanto dicen defender (y amar). Ingenuo de mí le he pedido el texto completo del acuerdo a mi compañero de Política para hablar con conocimiento de causa y busco ‘cultura’. Me salen dos coincidencias, las dos referentes a la supresión de un programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Ni los toros tienen un hueco en ese acuerdo que tanto ha costado cocinar (recuerdo que las elecciones fueron el 8 de febrero).

Así que no, no les puedo hacer un 'spoiler'. Eso es lo que importa la cultura en el nuevo Gobierno de Aragón. No es un problema nuevo, obviamente, tal y como publicó este diario, Aragón es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en Cultura y, aunque el dato se ha utilizado por unos y otros como arma contra al adversario, la realidad es que los culpables son unos y otros.

Hay que ser realista y sincero, ningún gobierno en Aragón ha tenido a la Cultura en su centro y ninguno ha tenido un plan (serio) para el desarrollo de la cultura, ni de la industria ni de los derechos culturales.

¿Y su adorado Goya?

Eso no lo quita ni un gramo de responsabilidad al acuerdo que se acaba de firmar entre el PP y Vox. Sonrojante debería ser que ninguno haya puesto el asunto sobre la mesa. Es que ni siquiera a Goya, que parece ser que es la única inversión para la que no hay miramientos en el actual (me refiero al de Azcón desde 2023) Gobierno de Aragón.

No tengo ninguna esperanza cultural en estos próximos cuatro años, pero el problema no es lo que en ellos suceda si no lo que vendrá después. Decía esta misma semana en una entrevista en este diario Víctor Manuel que a los firmantes de este pacto (los llamaba anormales porque están fuera de la normalidad) se les olvidaría en nada y quedarían sepultados en la historia. No sé si es eso lo que sucederá, pero sí temo porque muchos agentes culturales están dando signos de alarma que o no son escuchados o son atendidos con migajas (uno de los grandes problemas estructurales tiene que ver con esas migajas). Y aguantar otra legislatura agonizando no sé si ya es una opción.

Un Día de Aragón con bandurrias

El jueves se celebró el Día de Aragón y para concluir el acto, tras el discurso de Jorge Azcón, se escuchó el himno de España interpretado por bandurrias y guitarras, que puso el broche final al acto. No sé si a nadie se le ocurrió que, ciertamente, es un poco pobre en un acto de esta envergadura recurrir a bandurrias y guitarras cuando tenemos en esta comunidad orquestas (¿les sonará la Orquesta Reino de Aragón, por ejemplo?) que podían darle la pompa necesaria a un acto de este estilo. Claro, que normalmente, en otras comunidades siempre hay un concierto institucional en el que toman el protagonismo orquestas de la propia comunidad.

En los países del este de Europa, no había celebración oficial en la que no asombraran al mundo con sus abrumadoras interpretaciones de los himnos respectivos. Pero, claro, quizá esa prioridad nacional no les gusta tanto a esos que tanto dicen defender la patria y su lugar de origen. Será eso, será eso... En esto tampoco va a haber 'spoiler'.