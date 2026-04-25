Una pasarela llena de volúmenes y tendencias para homenajear a Goya: así ha sido la X edición de la Aguja Goyesca en Zaragoza

La Plaza del Pilar de Zaragoza, se vuelve a convertir un año más en una espectacular pasarela para acoger la nueva edición del concurso de la Aguja Goyesca, un homenaje al pintor zaragozano a través del mundo de la moda.

Han participado cuatro estudiantes de diseño de moda y cuatro profesionales del mundo de la costura, quienes han reinterpretado distintas obras de Goya a través de tejidos, colores y una visión profundamente goyesca, inspirándose tanto en sus cuadros sobre la Guerra de la Independencia como en sus célebres pinturas de brujería.

El jurado, encargado de contemplar los diseños y elegir a los ganadores —uno en la categoría de estudiantes y otro en la de profesionales—, ha estado compuesto por Natalia García, directora del Club de Cámara de Comercio de Zaragoza; el diseñador Hannibal Laguna; Raquel Fuertes, directora general de CARTV; y Samuel Caraballo, social media manager de El Corte Inglés.

JURADO X EDICION AGUJA GOYESCA / Laura Trives / EPA

La moda más goyesca que nunca

Las distintas visiones se han hecho evidentes sobre la pasarela: aunque comparten símbolos, cada diseñador aporta su toque personal, destacando en los estudiantes un enfoque juvenil y acorde a las nuevas tendencias.

Sergio González, con La locura, apostó por una propuesta marcada por volúmenes abullonados y una paleta dominada por el negro, con toques de blanco, rojo y naranja, destacando un vestido con capa de tul y llamativos conos en el pecho. Por su parte, Aura Morell y Andrea Rodríguez presentaron El sueño de la razón, la colección más romántica, donde el tul, los volantes y la lencería negra construyeron una atmósfera evocadora y profundamente goyesca.

Astrid Sahagún García, con Bordeaux, rindió homenaje a Rosario Weiss con diseños femeninos y fluidos en los que predominó el blanco, junto a elementos como el corsé y la capucha. Finalmente, África Rello Rello, ganadora del certamen, conquistó al jurado con El sueño de la razón (todavía) produce monstruos, una colección inspirada en la brujería, de estética oscura e inquietante, donde cuernos, plumas y siluetas de corte princesa reforzaron su carácter, logrando la propuesta más fiel al universo de Goya.

X edición de la Aguja Goyesca / Laura Trives / EPA

Por otro lado, también han desfilado cuatro profesionales del mundo de la moda con diferentes visiones del pintor aragones. Con los pantalones capri, una tendencia que se viene muy fuerte, como protagonistas de muchos diseños.

Carmen González Llaneza, con Adiós a la carne, se inspiró en la idea de locura en Goya para presentar una colección de aire carnavalesco, con un tono satírico y humorístico en la que destacaron los sombreros con plumas, los tonos neutros y granates, junto a elementos como el corsé, la falda bombacha, los cuernos goyescos y la mantilla negra.

Begoña Ayala Fernández, en Solo Goya, ofreció un tributo al autor a través de fuertes contrastes: desde estampados barrocos y siluetas marcadas con corsé hasta un llamativo diseño torero que evocaba la tauromaquia goyesca.

Por su parte, María Fuertes Roy Zaragoza, con Florida y Hermosa, llenó la pasarela de color y frescura inspirándose en Las Floreras, con el blanco como protagonista y las flores presentes en todas las prendas, desde botas hasta vestidos de aire nupcial.

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Finalmente, Alexis Jiménez Magallón se alzó con el premio en la categoría profesional con 1808: Ensayo general de una guerra, una colección inspirada en la Guerra de la Independencia, donde el estilo napoleónico, el bicornio, los corsés y las faldas fluidas le valieron el galardón de esta edición.