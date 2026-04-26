La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: "En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado"

En las últimas semanas ha vuelto a la actualidad por albergar el sótano donde estuvo secuestrado el futbolista Quini, pero en esa década de los 80 y durante los 90 también fue uno de los barrios más 'rockeros' de Zaragoza. La barriada de Sementales, en Tenerías, acogió muchos locales de ensayo en esos años aprovechando las bajeras subterráneas de sus viviendas sindicales. De hecho, casi todas las bandas de la época llegaron a ensayar allí en algún momento. Más Birras, Héroes del Silencio, Ferrobós, Intrusos, Niños del Brasil, El Frente, Las Novias o Distrito 14 fueron algunos de los grupos que buscaron refugio en esos sótanos gracias a sus bajos precios.

«Los primeros en llegar allí fueron los Más Birras y no mucho más tarde llegaron ya los Héroes. En poco tiempo, Sementales se convirtió en un foco telúrico de la ciudad para el rock and roll al reunir a talentos como Enrique Bunbury, Santi Rex, Mariano Chueca, Gabriel Sopeña o Fernando Font», destaca Jorge Martínez (Jorge McFly en la escena musical aragonesa) en su biografía de Más Birras. Precisamente, Martínez fue otro de los que llegó a ensayar en el barrio con su banda Zángano, predecesora de Despierta McFly. Lo hizo ya «a principios de los 2000», cuando el barrio dejó de ser la guarida de muchos grupos (en esos últimos años llegaron a ensayar en la zona hasta Los Gandules).

La semilla, sin embargo, la plantaron en 1985 los citados Más Birras. La banda liderada por Mauricio Aznar se empezaba a cansar de las condiciones higiénicas de su primer local de la calle San Blas y buscaba otro algo más salubre. «El de Sementales nos lo ofreció Iñaqui Juárez. Ensayaban allí con el Teatro Arbolé y lo dejaban libre porque necesitaban uno más grande, así que nos lo comentó porque éramos amigos», recuerda Mariano Ballesteros, saxofonista de la mítica banda zaragozana.

Más Birras, a finales de los 80 en su local del barrio de Sementales. / Archivo personal de Miguel Mata

En concreto, su local estaba en los bajos del número 3 de la calle José de Ancheta, en un sótano muy similar al que estuvo retenido en una calle paralela Quini (muy popular actualmente por la serie de Movistar Plus+ Por cien millones). «Tampoco era una maravilla porque recuerdo que cuando el río bajaba crecido el agua se filtraba y teníamos que ir a levantar los equipos eléctricos y los amplificadores, pero al menos era mejor que el de San Blas», comenta Ballesteros, que rememora que en ese local dieron forma a canciones emblemáticas como 'Cass (La Chica Más Guapa De La Ciudad') o 'Voces de tango'

Tras los Más Birras desembarcaron en la zona los Héroes del Silencio, que vistieron las canciones de casi todos sus discos en su local de la calle Alto Aragón. El aterrizaje de ambas bandas hizo que se corriera la voz entre otros grupos de la ciudad. «Hay que tener en cuenta que en esa época apenas había locales y por supuesto no había salas de alquiler por horas, así que cuando nos enteramos que existían esos sótanos tan baratos fuimos muchos para allá», indica Santi Rex, que cree recordar que fueron los Intrusos los que se lo comentaron.

El cantante de Niños del Brasil apunta que instalaron allí su cuartel general en 1988, permaneciendo en Sementales hasta el año 1997: «En ese local incluso grabamos nuestro último disco 'El Imperio de los Sentidos'. Fue en 1995 y me acuerdo de que tuvimos que tapar los tragaluces que daban a la acera para que no entrara ruido». El sótano de la icónica banda zaragozana se ubicaba en el número 5 de la calle Rodríguez de la Fuente, muy cerca del de Las Novias y el de Héroes del Silencio.

Niños del Brasil, en una imagen promocional tomada en 1995 muy cerca de su 'cuartel general' de Sementales. / Jesús Gurrea

En ese puñado de calles afianzaron su amistad miembros de diferentes bandas. «A finales de los 80 fue sin duda la zona de Zaragoza con más rockeros por metro cuadrado», destaca Ballesteros, que tras la disolución de Más Birras en 1993 también ensayó allí con JahSta o La Orquesta Garbosa. Los bares del barrio se convirtieron en punto de encuentro de muchos de esos grupos, tal y como recuerda Santi Rex: «Teníamos muy buen rollo y nos juntábamos casi todos los días antes de ensayar».

El único bar del barrio en esos primeros años era el Miraflores, conocido como el del Pijín por el mote de su jefe. «En el 95 abrieron el Isabelo, que es el que sale en la serie de Quini, pero al principio íbamos mucho al del Pijín, era como nuestro centro social», apunta Ballesteros.

Jorge Asín y Juan Aguirre

En efecto, el bar Isabelo se ha hecho muy popular en las últimas semanas al aparecer en 'Por cien millones'. En la producción participa el zaragozano Jorge Asín, que además de actor fue músico. «La serie me ha permitido ser el camarero del bar al que yo iba hace muchos años, porque yo tenía un grupo de trash metal, Anatema, y ensayábamos por la zona», recordó Asín hace unas semanas en la presentación de 'Por cien millones' en Zaragoza.

Víctor Jiménez, Mauricio Aznar, Mariano Ballesteros y Miguel Mata, en su local del barrio de Sementales. / Javier Clos

El actor no fue el único al que se le removieron los recuerdos con la serie. También Juan Aguirre, la mitad de Amaral, revivió todos esos años al verla cuando vio el citado bar en su pantalla. «Me llamó para darme la enhorabuena y me dijo que le sonaba mucho ese bar... Y es que, claro, Juan ensayaba entonces en un local de al lado e iba a ese bar», reveló el director de la serie, el zaragozano Nacho G. Velilla (cabe recordar que Aguirre integró el grupo Días de Vino y Rosas antes de unirse con Eva Amaral).

A principios de los años 2000, esos sótanos dejaron de usarse como locales de ensayo, aunque a día de hoy alguno aún sobrevive. Es el caso del que fue el pionero. «El nuestro lo insonorizamos como pudimos y sé que allí todavía se ensaya, aunque el resto se fueron desocupando», comenta Ballesteros. Actualmente, las fachadas de esos viejos edificios se están reformando, pero en su subsuelo sigue latiendo un capítulo de la historia del rock de Zaragoza.