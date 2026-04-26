Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barriada rockeraCasademont ZaragozaNuevo parque La PazRestaurante Casa AntonioDetenido en El GanchoDerbi Huesca-ZaragozaAtentado Trump
instagramlinkedin

El Rock & Blues da la campanada y desvela su sorpresa, un mítico artista español actúa este lunes en Zaragoza: cómo comprar las entradas

La sala de la capital aragonesa desvela la cita que se celebrará a partir de las 21.00 horas.

El artista actúa este lunes en el Rock &amp; Blues de Zaragoza.

El artista actúa este lunes en el Rock & Blues de Zaragoza. / ELISENDA PONS

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Nadie puede decir que no estaba avisado de que una sorpresa iba a estallar este domingo en Zaragoza. Lo que imagino que no estaba en los planes de nadie es que el anunciado concierto sorpresa de este lunes del Rock & Blues iba a ser uno de los artistas españoles que es imprescindible en la cultura del rock nacional.

Coque Malla, uno de los nombres imprescindibles del rock español, llega al escenario con un repertorio que recorre varias generaciones. Líder de la mítica banda Los Ronaldos, marcó una época con himnos como 'Adiós papá', 'Quiero más' o 'Por las noches', convertidos ya en parte de la historia del rock nacional. Tras la disolución del grupo, ha construido una sólida carrera en solitario, donde ha reafirmado su personalidad artística con canciones cargadas de emoción, elegancia y actitud. Su directo combina clásicos atemporales con su repertorio más reciente, demostrando por qué sigue siendo una figura clave de la música en español. Un concierto para disfrutar de uno de los grandes, con décadas de trayectoria y un directo que nunca falla.

En el Teatro Principal desde el jueves

El polifacético artista ha estado desde el jueves pasado en el Teatro Principal interpretando 'La ópera de los tres centavos' con un elenco en el que también está la actriz aragonesa Carmen Barrantes. Ahora, aprovecha su estancia en la capital aragonesa para desplegar también su faceta musical con un concierto íntimo y que será muy especial dentro del ciclo En Petit Comité del bar, que celebra su décimo aniversario.

Noticias relacionadas

Las entradas ya se pueden adquirir en la web de Sweet Caroline a un precio de 50 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco detenidos en solo media hora por altercados en dos bares de una misma calle en San José
  2. Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
  3. 15 grapas en la cabeza tras recibir una paliza de tres jóvenes en Zaragoza
  4. Lo siento paseo Independencia, esta es la calle de Zaragoza que empieza a amenazar su reinado comercial
  5. La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: "En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado"
  6. El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
  7. Romero, técnico del Ceuta, confirma la salida de Rubén Díez a final de temporada: 'Le ha salido una cosa muy interesante
  8. Silvia Floria, la madre que ganó al Salud por las secuelas que sufrió su hijo al nacer: 'No hay mala fe, ni siquiera rabia hacia el médico

El Rock & Blues da la campanada y desvela su sorpresa, un mítico artista español actúa este lunes en Zaragoza: cómo comprar las entradas

El Rock & Blues da la campanada y desvela su sorpresa, un mítico artista español actúa este lunes en Zaragoza: cómo comprar las entradas

El Elche prolonga su escapada y hunde las opciones del Oviedo

El Elche prolonga su escapada y hunde las opciones del Oviedo

Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja

Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja

Hace una pintada en el cuartel de Mayandía y acaba detenido con un surtido de drogas

Hace una pintada en el cuartel de Mayandía y acaba detenido con un surtido de drogas

La afición del Zaragoza acude en masa a Huesca y logra entrar a El Alcoraz

La afición del Zaragoza acude en masa a Huesca y logra entrar a El Alcoraz

El Utebo se clasifica de forma matemática para el 'playoff' después de ganar al Ebro y dejarlo fuera

El Utebo se clasifica de forma matemática para el 'playoff' después de ganar al Ebro y dejarlo fuera

Una exhibición paracaidista dio inicio al derbi regional en el campo del Utebo: "Un momento único que ha hecho vibrar a todos los presentes"

Una exhibición paracaidista dio inicio al derbi regional en el campo del Utebo: "Un momento único que ha hecho vibrar a todos los presentes"

Ya está redactado uno de los proyectos más demandados del Pirineo aragonés: avances en el Sobrarbe

Ya está redactado uno de los proyectos más demandados del Pirineo aragonés: avances en el Sobrarbe
Tracking Pixel Contents