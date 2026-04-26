El Rock & Blues da la campanada y desvela su sorpresa, un mítico artista español actúa este lunes en Zaragoza: cómo comprar las entradas

Nadie puede decir que no estaba avisado de que una sorpresa iba a estallar este domingo en Zaragoza. Lo que imagino que no estaba en los planes de nadie es que el anunciado concierto sorpresa de este lunes del Rock & Blues iba a ser uno de los artistas españoles que es imprescindible en la cultura del rock nacional.

Coque Malla, uno de los nombres imprescindibles del rock español, llega al escenario con un repertorio que recorre varias generaciones. Líder de la mítica banda Los Ronaldos, marcó una época con himnos como 'Adiós papá', 'Quiero más' o 'Por las noches', convertidos ya en parte de la historia del rock nacional. Tras la disolución del grupo, ha construido una sólida carrera en solitario, donde ha reafirmado su personalidad artística con canciones cargadas de emoción, elegancia y actitud. Su directo combina clásicos atemporales con su repertorio más reciente, demostrando por qué sigue siendo una figura clave de la música en español. Un concierto para disfrutar de uno de los grandes, con décadas de trayectoria y un directo que nunca falla.

En el Teatro Principal desde el jueves

El polifacético artista ha estado desde el jueves pasado en el Teatro Principal interpretando 'La ópera de los tres centavos' con un elenco en el que también está la actriz aragonesa Carmen Barrantes. Ahora, aprovecha su estancia en la capital aragonesa para desplegar también su faceta musical con un concierto íntimo y que será muy especial dentro del ciclo En Petit Comité del bar, que celebra su décimo aniversario.

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Las entradas ya se pueden adquirir en la web de Sweet Caroline a un precio de 50 euros.