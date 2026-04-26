El Rock & Blues da la campanada y desvela su sorpresa, un mítico artista español actúa este lunes en Zaragoza: cómo comprar las entradas
La sala de la capital aragonesa desvela la cita que se celebrará a partir de las 21.00 horas.
Nadie puede decir que no estaba avisado de que una sorpresa iba a estallar este domingo en Zaragoza. Lo que imagino que no estaba en los planes de nadie es que el anunciado concierto sorpresa de este lunes del Rock & Blues iba a ser uno de los artistas españoles que es imprescindible en la cultura del rock nacional.
Coque Malla, uno de los nombres imprescindibles del rock español, llega al escenario con un repertorio que recorre varias generaciones. Líder de la mítica banda Los Ronaldos, marcó una época con himnos como 'Adiós papá', 'Quiero más' o 'Por las noches', convertidos ya en parte de la historia del rock nacional. Tras la disolución del grupo, ha construido una sólida carrera en solitario, donde ha reafirmado su personalidad artística con canciones cargadas de emoción, elegancia y actitud. Su directo combina clásicos atemporales con su repertorio más reciente, demostrando por qué sigue siendo una figura clave de la música en español. Un concierto para disfrutar de uno de los grandes, con décadas de trayectoria y un directo que nunca falla.
En el Teatro Principal desde el jueves
El polifacético artista ha estado desde el jueves pasado en el Teatro Principal interpretando 'La ópera de los tres centavos' con un elenco en el que también está la actriz aragonesa Carmen Barrantes. Ahora, aprovecha su estancia en la capital aragonesa para desplegar también su faceta musical con un concierto íntimo y que será muy especial dentro del ciclo En Petit Comité del bar, que celebra su décimo aniversario.
Las entradas ya se pueden adquirir en la web de Sweet Caroline a un precio de 50 euros.
- Cinco detenidos en solo media hora por altercados en dos bares de una misma calle en San José
- Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
- 15 grapas en la cabeza tras recibir una paliza de tres jóvenes en Zaragoza
- Lo siento paseo Independencia, esta es la calle de Zaragoza que empieza a amenazar su reinado comercial
- La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: "En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado"
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
- Romero, técnico del Ceuta, confirma la salida de Rubén Díez a final de temporada: 'Le ha salido una cosa muy interesante
- Silvia Floria, la madre que ganó al Salud por las secuelas que sufrió su hijo al nacer: 'No hay mala fe, ni siquiera rabia hacia el médico