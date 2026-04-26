La Fundación Ibercaja celebra una gran gala por su 150 aniversario en el Teatro Real

La Fundación Ibercaja ha celebrado este domingo en el Teatro Real de Madrid el espectáculo 'La gran zarzuela con los grandes de la jota', un recital impulsado por su 150 aniversario. A la misma han asistido Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja; José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Francisco Serrano Gill de Albornoz, presidente de Ibercaja Banco; José Luis Aguirre Loaso, presidente de Honor de Ibercaja Banco; Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón; y José Maria Alvarez del Manzano, exalcalde de Madrid.

La gala ha reunido a más de un centenar de artistas en un homenaje a dos géneros clave de la cultura española: la zarzuela y la jota aragonesa. Sobre el escenario se darán cita grandes voces de la lírica como la soprano Montserrat Martí Caballé, la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el barítono Luis Santana, junto a referentes incuestionables de la jota popular como Nacho del Río y Beatriz Bernad.

El programa de la gala

Todos ellos estuvieron acompañados por el coro sinfónico Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y el cuerpo de baile Esencia de Aragón, con coreografía de Miguel Ángel Berna, quien también ofreció una actuación. La propuesta combina romanzas emblemáticas de zarzuela con las tonadas más representativas de la jota aragonesa, poniendo en valor la estrecha relación entre ambos géneros.

El programa incluía piezas como 'La Verbena de la Paloma', 'La Gran Vía', 'Gigantes y Cabezudos', 'El Barberillo de Lavapiés', junto con jotas como 'La Dolores' que pondrá el broche final a la gala.