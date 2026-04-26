Más de 15.000 personas participan en las Fiestas Goyescas
El 'videomapping' es lo que más gente ha congregado con alrededor de 5.000 asistentes
Un total de 15.430 zaragozanos y visitantes han participado en las distintas actividades goyescas celebradas este fin de semana en honor al pintor aragonés más universal en la capital aragonesa.
Del total, 230 personas han disfrutado del espectáculo 'Fábrica de sueños. Goya', en los dos pases celebrados, 4.000 han pasado por el campamento de época, 1.200 se han hecho una foto en el fotomatón y otras 4.000 personas han participado en la actividad de estampación, en la plaza del Pilar.
5.000 asistentes al 'videomapping'
Además, 5.000 asistentes han contemplado el 'videomapping de Goya, en los seis pases celebrados. Por último, 200 personas han disfrutado de la música de los dulzaneiros y otras 200 en el concierto itinerante. Además, 600 personas han asistido al pasacalles de las gaitas.
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