La Muestra de artesanía de San Jorge, la belleza del trabajo hecho a mano, celebra su última jornada: ubicación, horarios y expositores
Miles de personas ya han pasado por una cita que, después de cinco días, llega este domingo a su fin
Después de cinco días intensos, la Muestra de Artesanía de San Jorge celebra este domingo su última jornada en la que la cerámica, joyería, textil, madera y otras disciplinas artesanas volverán a ser protagonistas en una propuesta que reivindica el valor del trabajo hecho a mano, el comercio de proximidad y la riqueza del patrimonio cultural aragonés.
Durante estas jornadas, el buen tiempo ha ayudado a que hayan sido ya miles los visitantes de una muestra que ya es tradicional en el calendario y que este año ha estrenado ubicación ya que está situada en la calle Moret en una zona peatonal muy tranquila que ayuda al paseo tranquilo entre los estands.
Con entrada gratuita, la cita estará abierta todavía este domingo en horario de 11.00 a 15.00 horas. Desde la organización, a la espera de hacer un balance más global, aseguran que "se trata de una oportunidad para apoyar a los creadores locales, descubrir piezas originales y disfrutar de Zaragoza desde una mirada diferente".
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