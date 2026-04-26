Saraqusta Film Festival: "'La Bolsa de Bielsa' trata sobre el empecinamiento de que cuando todo está perdido la gente decide aguantar"

La VI edición del Saraqusta Film Festival ha comenzado este domingo con la programación de todas las secciones, tanto oficiales como fuera de concurso. Por la mañana, el documental ‘La Bolsa de Bielsa’, de Arturo Méndiz, ha inaugurado la ‘Sección aragonesa’. Escrito y dirigido por Arturo Méndiz y producido por Bastian Films, narra el episodio histórico de la Bolsa de Bielsa, uno de los últimos focos de resistencia republicana en el Pirineo aragonés durante la guerra civil. A través del relato de la 43ª División y de la población civil que vivió aquellos días, la película reconstruye una lucha marcada por el aislamiento, la dureza del entorno y la amenaza constante del avance franquista.

El director se sintió atraído por este episodio histórico por su conexión personal con la historia al ser su madre uno de los niños que tuvo que cruzar por el puerto viejo y huir a Francia. Además, era una historia desconocida de la que no escuchó nada hasta que no fue adulto y le asombró “ese silencio siendo algo que había determinado tanto estos pueblos”.

Cinco descendientes de vecinos

El documental cuenta con los testimonios de cinco descendientes de vecinos que vivieron la dureza de ese episodio. “Para los que lo vivieron no era el pasado, sino el presente, por eso era tan duro hablar de ello; no lo contaban a los hijos y se quedó como algo secreto”, ha explicado Arturo Méndiz durante la rueda de prensa.

En palabras del director, “el documental trata sobre el empecinamiento de que cuando todo está perdido, la gente decide quedarse y aguantar con un sufrimiento extremo. Visto ahora con la mirada del presente, la pregunta es ¿eso tenía sentido?”, ha declarado.

En cuanto a la programación de mesas redondas sobre cine e historia, la charla de hoy ha girado en torno a 'Conflictos bélicos del siglo XX y su representación en el cine' y ha contado con la participación de Óscar Cervera, Andrea Pérez y Diego Benedí.