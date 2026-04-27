Coque Malla pospone su concierto en Zaragoza: este es el motivo

El músico madrileño Coque Malla se ha visto obligado a posponer el concierto que iba a ofrecer este lunes en el Rock & Blues de Zaragoza. El anuncio había generado una gran expectación entre sus fieles seguidores aragoneses. Sobre todo por tratarse de una sala con un aforo de apenas 200 personas, lo que iba a permitir ver al que fuera líder de Los Ronaldos muy de cerca.

El concierto se ha aplazado por motivos de salud del artista, como ha explicado el propio Coque Malla: "Con todo el dolor del mundo tengo que suspender el concierto de esta noche en el Rock & Blues de Zaragoza por faringitis aguda, diagnosticada hace un rato en un hospital de Zaragoza. Los que asististeis a la representación de anoche de 'La ópera de los tres centavos' en el Teatro Principal, debisteis notar que mi voz no estaba ni mucho menos al 100%, y quiero pediros disculpas por ello también. Es la segunda vez en 40 años que tengo que suspender un concierto por un problema vocal y duele mucho. No sabéis la tremenda ilusión que teníamos con este concierto. Por todo: por la fantástica sala donde íbamos a tocar, y su tremendo equipo, por el reencuentro con la banda, el repertorio, vosotros... en fin, una putada muy gorda. Me vuelvo a Madrid muy triste".

Por suerte, el concierto (para el que ya se habían agotado las entradas) se celebrará en próximas fechas, como ha confirmado el cantante madrileño: "La buena noticia es que hemos decidido entre todos posponer el concierto, así que podéis pedir la devolución del importe íntegro de la entrada, o usarla cuando finalmente se realice. Será perfectamente válida y admitida por la sala. En muy breve, y cuando hayamos puesto de acuerdo las agendas de la banda, de la sala y la mía, anunciaremos la nueva fecha; como digo, será bastante cercana".

Líder de la mítica banda Los Ronaldos, Coque Malla marcó una época con himnos como 'Adiós papá', 'Quiero más' o 'Por las noches', convertidos ya en parte de la historia del rock nacional. Tras la disolución del grupo, ha construido una sólida carrera en solitario, donde ha reafirmado su personalidad artística con canciones cargadas de emoción, elegancia y actitud. Su directo combina clásicos atemporales con su repertorio más reciente, demostrando por qué sigue siendo una figura clave de la música en español.

El polifacético artista ha estado desde el jueves pasado en el Teatro Principal interpretando 'La ópera de los tres centavos' con un elenco en el que también está la actriz aragonesa Carmen Barrantes. Aprovechando su estancia en la capital aragonesa había decidido ofrecer este íntimo concierto, un recital con el que el Rock and Blues iba a celebrar el décimo aniversario de su ciclo En Petit Comité.