La cuarta jornada del Saraqusta Film Festival viaja en el tiempo hasta los Sitios de Zaragoza

El Saraqusta Film Festival llega este lunes a su cuarta jornada con la proyección en Zaragoza de la película ‘Las locas del obelisco’ y los documentales ‘Cómo conquistamos el oeste’ y ‘La batalla de las eras’, tres filmes históricos que narran la formación de las Trinitarias, la migración de turolenses a México y EEUU y la batalla de los zaragozanos contra los franceses en 1808.

El festival internacional de Zaragoza de cine y series históricas comenzó el pasado 24 de abril y se extenderá hasta el 1 de mayo. Durante la jornada de este 27 de abril se van a proyectar los tres largometrajes. El primero de ellos, ‘La batalla de las eras’, ya se ha proyectado a las 12.00 horas en el Museo del Teatro de Caesaraugusta; el segundo, ‘Cómo conquistamos el Oeste’ lo hará a las 19.00 horas en el cine Cervantes y ‘Las locas del obelisco’ en la misma sala a las 21.00 horas.

El largometraje a concurso ‘Las locas del obelisco’ cuenta la historia de cómo Mariana Allsopp, una mujer de clase alta, funda la congregación de la Santísima Trinidad. Esta congregación tenía un fin, según ha explicado este lunes en rueda de prensa la actriz protagonista, Paula Iglesias: “Ayudar a las mujeres de la calle, a las mujeres prostitutas, a las mujeres de la cárcel, a las mujeres que tenían dificultades”.

La película, basada en hechos reales, está ambientada en Madrid en 1884, una fecha atravesada por la crisis y las migraciones internas en las que muchas mujeres se acercaban a la capital para trabajar. En sus estancias en la capital, muchas de estas mujeres eran engañadas y captadas para introducirlas en el mundo de la trata.

Su protagonista, ha afirmado el director del filme, Pablo Moreno, era una mujer “inconforme” con los tres estados que reclamaba la sociedad de la época: “Estar casada, estar con los padres o ser religiosa de clausura”. Es por ello que decide montar una congregación que tuviera la puerta abierta las 24 horas del día para ayudar a todas las mujeres que vivieran situaciones de dificultad.

Los Sitios de Zaragoza

Por su parte, el documental de la sección aragonesa ‘La batalla de las eras’ relata el primer día de la primera batalla de los zaragozanos contra el ejército napoleónico el 15 de junio de 1808. “Siempre me había llamado la atención qué es lo que movió a los zaragozanos a enfrentarse a un ejército muy superior, que era el dueño de Europa, y cómo un puñado de vecinos zaragozanos es capaz de derrotarlo en esa primera batalla”, ha afirmado el director, Pedro Aguaviva.

Una batalla, cuyo final tendrá consecuencias trágicas, comienza con un gran triunfo para los zaragozanos y un “auténtico fracaso” para Napoleón y los franceses, ha explicado el director. Sin embargo, lo que comenzó con una serie de fallos de este gran ejército acabará creando falsamente el mito de que la población de Zaragoza era capaz de enfrentarse a fuerzas profesionales.

En esta cuarta jornada también se proyectará el documental a concurso ‘Cómo conquistamos el Oeste’, que recrea la historia de los cientos de turolenses que emigraron a principios del siglo XX al lejano Oeste y México en busca de nuevas oportunidades laborales. La aragonesa Prolight Audiovisual ha sido la encargada de rescatar ahora su memoria.

“Llegan a nuestro pueblo, que es un pueblito de la Sierra de Albarracín, que se llama Jabaloyas, y ahí nos conocemos”, ha explicado el descendiente de uno de los protagonista que inspira el documental, Fermín Yagües, quien ha añadido que, casualmente, él estaba inmerso en un trabajo de investigación que narraba las biografías de 140 migrantes de su pueblo. Es entonces cuando Yagües les comienza a facilitar la información para construir el documental.

La producción, una vez comienzan las grabaciones, viaja hasta México y EEUU para mostrar los lugares originales a los que llegaron los turolenses y retrocede hasta Jabaloyas para hablar con los hijos de emigrantes: los vecinos del pueblo.