Elena Anaya y Fernando León de Aranoa recibirán el premio Florián Rey en el 30º Festival de La Almunia

Desde hace tres décadas, el Festival de Cine de La Almunia (Fescila) cumple con el objetivo de acercar la cultura al mundo rural y este 2026 va a celebrar sus 30 años con una retrospectiva sobre el cine, la cultura y la sociedad almuniense. Del 9 al 16 de mayo, las actividades involucrarán a todos los públicos de la villa y de las poblaciones cercanas, además de reconocer la trayectoria de Fernando León de Aranoa y de la actriz Elena Anaya con el premio Florián Rey, así como al actor Ramón Barea y a la directora Gemma Blasco con el galardón Villa de La Almunia.

'Cómo hemos cambiado' es el lema que quiere reivindicar y celebrar la historia de este festival. Un evento más que consolidado del que Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, ha destacado su trabajo por la democratización de la cultura al ser un espacio en el que "cine y ciudadanía dialogan en igualdad". Además de alabar la propuesta del Fescila como motor cultural en el medio rural, ha apuntado cómo hace del cine una "experiencia enriquecedora y accesible" de la que han disfrutado generaciones.

Y es que, según ha subrayado Carmen Pemán, directora de producción del Fescila, lo que empezó como "una iniciativa casual" promovida por profesores y profesoras de La Almunia, a día de hoy sigue manteniendo "100% la esencia" que lo impulsó y su objetivo fundamental: acercar la cultura al medio rural y reivindicar la figura de los dos cineastas locales, Florián Rey y Adolfo Aznar.

30 años de cine

Carmen Pemán ha recordado también que tanto Elena Anaya como Fernando León de Aranoa comenzaron en el cine con la película 'Familia', del año 1996, el mismo año que comenzó Fescila. Por eso, esta coincidencia incide también en la idea de mirar por el retrovisor a los orígenes del festival, del cine, de las miradas en el cine, los protagonistas y de la propia La Almunia de Doña Godina.

Cartel de la 30ª edición del Fescila / Asociación Florián Rey

En este sentido, Fescila ha querido hacer protagonistas a los vecinos de la localidad zaragozana. Durante la gala inaugural que tendrá lugar el 9 de mayo a las 19.30 horas, en el cine Salón Blanco, se proyectará una recopilación de imágenes registradas por el almuniense Manolo Roy, que van a mostrar cómo han cambiado las calles y las gentes en estas tres décadas.

"Fescila no se entiende sin La Almunia y La Almunia tampoco sin su festival", ha apostillado Alejandro Aísa. Respecto a cómo ha cambiado ese festival y el cine en general desde 1996, Pemán ha recordado que esta iniciativa no nació con vocación de alargarse en el tiempo, pero continua. Por su parte, Aísa ha destacado que la evolución del cine precisamente se ve en la nómina de premiados del Fescila, de José Luis Borao a Elena Anaya y Fernando León de Aranoa: "El cine se ha abierto a otras miradas". De esas miradas ha referido el auge del feminismo.

Más de 500 cortos presentados

Para una edición tan especial como esta, se ha preparado una programación en la que durante toda la semana va a haber opciones para todos los públicos. Entre las que destaca la Muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar, que ha recibido 529 trabajos de entre los que se han seleccionado los 30 que se proyectarán en el Salón Blanco de La Almunia, durante cinco sesiones del sábado 9 al miércoles 13. "Uno de los objetivos cumplidos en estos treinta años ha sido lograr un público cada vez más grande y fiel al cortometraje", ha subrayado Alejandro Aísa, director artístico del Fescila.

Aísa ha incidido en la profesionalización del formato de los cortometrajes y en la manera en que "ha dejado de ser el hermano pequeño del largometraje". Según valora Alejandro Aísa, desde el Fescila, se ha visto la evolución de una "forma de narrar" que ya no es un paso previo a la dirección de largos por parte de los cineastas.

Resto de la programación

También se han organizado dos mesas redondas con especial sabor aragonés. La primera tendrá lugar el 13 de mayo con el actor Vito Sanz, la directora, guionista y productora Anna Saura y las jóvenes actrices Sara Vidorreta y Blanca Martínez. El viernes 15 serán Javier Calvo, director de 'Cariñena, vino del mar', Jorge Blas, Blanca Laínez y Laura Torrijos. Según ha detallado Aísa, las mesas mezclan veteranía y talento emergente del cine vinculado con Aragón.

Igualmente, para el público escolar de la comarca, se han organizado sesiones matutinas para los colegios de La Almunia, así como proyecciones en Épila, Calatorao, Salillas, Morata o Tobed.

La gala de clausura será el sábado 16 de mayo a las 19.30 horas y en ella se entregarán los premios de la muestra de cortos y de guiones para cortometrajes, que este año ha recibido casi 300 candidaturas.

Además de cine, el arraigo al territorio vendrá acompañado de del tradicional cóctel de cine en el restaurante El Patio. El evento tendrá lugar el viernes 8 de mayo y se centrará en la figura de Florián Rey, con lo que la ambientación estará basada en sus películas más recordadas, como son 'Nobleza baturra' o 'Carmen, la de Triana'; El grupo folclórico D'Aragón amenizará el cóctel. Por otra parte, el domingo 10 tendrá lugar un vermú musical en la plaza del Jardín, con la actuación del dúo local Estado Eléctrico.

Finalmente, el sábado 16 hay programada una visita guiada teatralizada al casco histórico de La Almunia, a cargo de Zootropo Teatro.