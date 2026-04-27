Javier Macipe despide a La estrella azul Live: "Gracias a Mauricio, por ser el fuego de la antorcha que ha ido prendiendo en el corazón de tanta gente"

Alcorisa vivió este domingo una cita muy especial en Fuentes de Ebro, el último concierto de La estrella azul Live, la banda que surgió comandada por el propio Javier Macipe y Pepe Lorente de la película que recrear el viaje iniciático de Mauricio Aznar a Argentina. Un filme que le dio un Goya al propio Macipe y otro a Lorente y cuya aventura musical llega a su fin de manera oficial... aunque aún habrá alguna sorpresa antes de que acabe el año.

Por eso, Javier Macipe ha querido compartir en sus redes sociales un emotivo homenaje a todo este tiempo en el que se han recorrido más de 70 escenarios. "Terminó este hermoso viaje musical siguiendo la estela de Mauricio; desde las musicas del norte hacia las del sur, del rockabilly de Más Birras hasta la chacarera argentina. Hemos tenido la suerte de cantar en más de 70 conciertos…", comienza el texto, que prosigue: "Escenarios grandes, pequeños medianos, en pueblos y ciudades de toda España y parte del extranjero, con el denominador común de habernos encontrado siempre un público que nos ha recibido con la máxima atención, respeto, pasión y cariño. Gracias a todos los que habéis hecho posible cumplir este sueño que ha sido una maravillosa sorpresa que nos ha ofrecido la película".

"Nuevos pasos en nuevos caminos"

En el tramo final de su recuerdo, Macipe recuerda también al verdadero artífice de todo lo que le ha sucedido en torno a 'La estrella azul': "Y gracias una vez más a Mauricio, por ser el fuego de la antorcha que ha ido prendiendo en el corazón de tanta gente. Ahora si que sí, llega el momento de dar pasos en nuevos caminos, y nuevas aventuras, allá donde quieran llevarnos nuestras botas".

El mensaje está acompañado por la canción 'Me voy', de Más Birras. Y el mismo ha recibido muchos comentarios de seguidores que aplauden la gira y sueñan con un regreso. Antes de que acabe este año está prevista la salida de un vinilo que incluirá la banda sonora de la película, además de otras canciones.