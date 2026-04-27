Luz Gabás, Julián Casanova o Elsa Punset entre los más de 40 autores que estarán en la XI Feria del Libro y el Cómic de Teruel

La Feria del Libro y el Cómic de Teruel celebrará del 7 al 10 de mayo su undécima edición en el entorno de La Glorieta, consolidada ya como una de las principales citas culturales de la provincia. El evento contará con la participación de 45 autores, entre los que figuran escritores galardonados con premios Planeta, Nadal o Cervantes Chico, así como una amplia programación de actividades para todos los públicos.

La feria, organizada por la Asociación Provincial de Libreros de Teruel, junto a instituciones como la Diputación de Teruel, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, volverá a convertir el centro de la ciudad en un punto de encuentro entre lectores, autores y profesionales del sector editorial. El pregón inaugural correrá a cargo del escritor turolense Sebastián Roa, el jueves 7 de mayo a las 19.00 horas.

La feria contará con una amplia representación del sector editorial y librero a través de un total de 25 expositores que ocuparán las casetas instaladas en La Glorieta. Una oferta diversa que abarca desde literatura infantil y juvenil hasta ensayo, narrativa o novela gráfica. Entre los expositores figuran librerías como Librería Escolar, Perruca-Senda, Tilos o Zombies y Princesas; propuestas especializadas como Malavida, en el ámbito del cómic, o El Reino del Revés, procedente de Andorra; en cuanto a editoriales y entidades culturales estarán Prames, Xordica, Olifante, Libros del Gato Negro, Sin Cabeza o Prensas de la Universidad de Zaragoza, además del Instituto de Estudios Turolenses y la Fundación Térvalis; también tendrán presencia iniciativas independientes como Hola Monstruo o Gara d'Edizions, así como la Plataforma de Poetas por Teruel.

Entre los principales atractivos de esta edición se encuentran las novedades literarias que se presentarán por primera vez en Teruel, con nombres destacados del panorama nacional como Luz Gabás, Julián Casanova, Fernando Jáuregui, Isabel San Sebastián, Blue Jeans o Elsa Punset, entre otros. A ellos se suman autores vinculados a Aragón como José Luis Corral, que también formarán parte de la programación.

Además, la feria contará con la participación de la Plataforma de Poetas por Teruel, que este año gana protagonismo con una caseta propia en la que se presentarán obras de autores como Cristina Giménez, Nacho Escuín o Mario Lafuente. También repetirán editoriales especializadas como Alma, centrada en clásicos ilustrados, junto a otras 25 casetas que completan la oferta editorial del evento.

La presentación de las jornadas ha tenido lugar este lunes 27 de abril con la presencia de representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras: la diputada provincial, Yolanda Sevilla; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez; el director del Centro del Libro de Aragón, José Luis Acín; el presidente del Gremio de Editores de Aragón, Rafael Yuste; el presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Teruel, Tomás Cirujeda; el director de la Oficina principal de Caja Rural en Teruel, Noé Mateo y el coordinador de la Feria del Libro, Joaquín Guillén.

El cartel de esta edición, obra del diseñador Israel Gómez, recrea el quiosco de La Glorieta como elemento central, acompañado de personajes reconocibles del mundo del cómic y la literatura, reforzando el carácter visual y cultural de la cita.

Programación para todos del 7 al 10 de mayo

La feria ofrecerá durante cuatro días una programación diversa que combina presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos y actividades educativas. El viernes 8, por la mañana estará especialmente dedicado a los centros escolares, que podrán participar en propuestas como la lectura teatralizada de 'La historia interminable', a cargo de alumnos del colegio La Purísima y Santos Mártires.

Durante el fin de semana se sucederán las presentaciones de libros, encuentros con autores y recitales, entre ellos el de la Plataforma de Poetas por Teruel bajo el título 'Vivir el paisaje: cartografía poética de la provincia'. También habrá espacio para el cómic y la divulgación, así como actividades organizadas por asociaciones locales.

El sábado 9 concentrará buena parte de las citas más destacadas, con intervenciones de autores como Julián Casanova, Isabel San Sebastián, Blue Jeans o Elsa Punset, mientras que el domingo se cerrará con nuevas presentaciones, mesas redondas y propuestas culturales que incluyen literatura, investigación y música.

La cita también conmemorará este año el aniversario del personaje de Astérix, incorporando actividades temáticas y propuestas dirigidas al público infantil, que contará con talleres durante todas las jornadas.

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La Feria del Libro y el Cómic de Teruel reafirma así su papel como evento de referencia en el calendario cultural aragonés, impulsando la lectura y el acceso a la cultura en un entorno cercano y participativo. Durante los cuatro días, los asistentes podrán adquirir libros con un 10% de descuento en las casetas instaladas en La Glorieta.