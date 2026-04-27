Un retablo del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza se expondrá en el Museo del Prado

El retablo de San Julián y Santa Lucía, del Monasterio de la Resurrección (Santo Sepulcro) de Zaragoza formará parte de la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', en el Museo Nacional del Prado, que se celebrará entre el 26 de mayo y el 20 de septiembre de 2026.

El estado de conservación, la profusa documentación y que la obra esté todavía en el lugar para el que fue encargado, lo convierten en una obra excepcional del arte gótico aragonés e hispánico. Por esta razón, el Museo Nacional del Prado ha solicitado el préstamo temporal de esta singular obra para su participación en la exposición.

Se trata de un retablo ejecutado en madera tallada, dorada y policromada con trece escenas dedicadas a la vida de San Julián y Santa Lucía, así como a la Pasión de Jesucristo, y que originalmente estaba situado en una capilla del claustro bajo. Su ejecución fue promovida en 1384 por don Sancho de la Foz y su hermana doña Oria Sánchez de la Foz y, según las numerosas investigaciones y publicaciones sobre el mismo, fue realizado por el taller de los hermanos Serra y, en concreto, por Jaume Serra.

Será una oportunidad única de contemplar este retablo, junto a otras obras maestras del periodo comprendido entre 1320 y 1420, cuya reunión en esta ambiciosa muestra pretende evidenciar la decisiva aportación de los modelos artísticos italianos en la definición del paisaje estético visual de la Península Ibérica en esa época, a través de una variada e ilustrativa selección de piezas.

La muestra en la pinacoteca madrileña, cuyo comisario es el jefe de la Colección de Pintura Europea hasta 1500 del Museo del Prado, Joan Molina Figueras, está concebida como una de las grandes exposiciones del Museo del Prado en 2026 y pretende servir, entre otras cosas, para poner en valor obras que hasta ahora son poco conocidas por el gran público, como este retablo del Santo Sepulcro, que nunca había salido del monasterio para el que fue creado hace casi 650 años.

Una pieza única en su entorno natural

El Monasterio de la Resurrección de Zaragoza, situado en la calle Don Teobaldo en el popular barrio de la Magdalena, pertenece a la Real Orden de Canonesas Regulares del Santo Sepulcro y fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1893. Fundado en 1300 por doña Marquesa Gil de Rada y construido junto a la muralla romana de Zaragoza, este Monasterio constituye un ejemplo de arquitectura mudéjar y cuenta con un gran claustro de planta rectangular de dos alturas, en torno al cual se disponen una serie de dependencias destacadas como la capilla conventual, la sala capitular, el refectorio o los dormitorios, junto a otras más modestas destinadas a cubrir las necesidades diarias de la comunidad. Estos espacios se han recuperado recientemente y se pueden visitar.

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En la sala correspondiente a los antiguos dormitorios se custodian actualmente numerosos bienes muebles, entre los que destaca el citado retablo, cuya restauración se llevó a cabo entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 por la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L. gracias a la financiación (74.045,66 euros) y la supervisión técnica de la Dirección General de Patrimonio Cultural.