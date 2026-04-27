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Slappy AV calienta su concierto en Zaragoza con una firma de vinilos: "Os espero a todos allí"

El artista aragonés concluirá su gira el próximo 8 de mayo en La casa del loco

El artista zaragozano Slappy AV.

El artista zaragozano Slappy AV. / Marcos Ciudad/Kylates Estudio

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Uno de los jóvenes talentos de la escena musical zaragozana que no deja de pulir joyas es Slappy AV, que se ha convertido en un referenter nacional del hyperpop y que acaba de publicar su nuevo trabajo, 'Industry plant'. Inmerso en la gira del mismo, que todavía no ha aterrizado en Zaragoza, pero lo hará pronto, ahora hará un pequeño parón en la misma para encontrarse con los aragoneses en una firma de vinilos que se espera multitudinaria.

Slappy AV es referente nacional del hyperpop, corriente musical que ha ido creciendo en España, sobre todo a raíz de la pandemia. Este subgénero, gestado en internet, tiene gran popularidad entre las nuevas generaciones de nativos digitales. El hyperpop es directo y sin límites, cargado de efectos, como el autotune, que intensifican letras irreverentes y provocadoras desafiando todas las normas. Como la generación que lo originó, está en constante evolución, mezclando influencias de otros estilos según las modas, el estado de ánimo del artista e incluso la época del año.

Cómo conseguir la firma

El artista natural de Ejea de los Caballeros cerrará su gira precisamente en Zaragoza, en La casa del loco donde actuará el próximo 8 de mayo en un concierto que ha levantado gran expectación. Pero antes, este jueves 30 de abril ha convocado a su fans a una firma de vinilos de su último trabajo, 'Industry plant' en una sesión que se prolongará desde las 18.00 hasta las 20.00 horas en la tienda RapSolo, ubicada en la calle Manifestación.

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Las entradas para el concierto que ofrecerá el 8 de mayo en La casa del loco están a la venta en esta web a un precio de 16,9 euros. En el concierto estará acompañado por kond3 y C Lupin.

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