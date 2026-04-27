El Teatro del Mercado presenta una visión íntima y maternal de la Virgen María en 'El testamento de María'

La compañía aragonesa Arteria Producciones presenta 'El testamento de María', en el Teatro del Mercado, entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo (a las 20.00 horas, excepto el domingo, a las 19.00, todas bonificadas). Esta intensa adaptación teatral del texto de Colm Tóibin revisita uno de los relatos más conocidos de la tradición occidental desde una perspectiva radicalmente distinta: la de una madre que decide contar su propia verdad.

Lejos de la imagen sacralizada, la obra muestra a una María humana, vulnerable y profundamente herida. Tras la muerte de su hijo, rompe su silencio para reconstruir los acontecimientos que cambiaron su vida para siempre. En escena no habla una figura divina, sino una mujer que cuestiona, recuerda y denuncia.

Dirigida por Josean Mateos, la propuesta apuesta por un lenguaje escénico directo y emocional, donde la palabra y la interpretación se convierten en el eje central. La actriz Ana Saracho sostiene el monólogo con una presencia intensa y contenida, dando voz a un personaje atravesado por el dolor, la lucidez y la memoria.

La obra original de Tóibín, reconocida internacionalmente y finalista de prestigiosos premios literarios, ha sido adaptada en múltiples ocasiones y representada en escenarios de referencia como Broadway o el Festival de Teatro de Dublín. Esta nueva producción se suma a esa trayectoria con una mirada contemporánea y profundamente humana.

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Con este montaje se propone una experiencia teatral que interpela al espectador desde lo íntimo y lo universal, cuestionando los relatos oficiales y reivindicando la necesidad de escuchar otras voces. 'El testamento de María' representa una reflexión vigente sobre la memoria, la verdad y el derecho a narrar la propia historia.