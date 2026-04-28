El ciclo Música al Raso vuelve a crecer en Zaragoza: más días y más grupos en dos escenarios de excepción

Echó a andar con ambición en las ediciones de 2021 y 2022; el ayuntamiento pisó el freno en la de 2024 reduciéndolo a la mínima expresión y el año pasado, y sobre todo en este 2026, lo está reactivando con fuerza. El Música al Raso va recuperando poco a poco el esplendor de sus inicios y en esta sexta edición se han programado más conciertos y más grupos. De hecho, el ciclo durará esta vez dos fines de semana, en lugar de solo tres días como ocurrió en 2024 y 2025. Además, se recupera para la causa el escenario de la plaza de San Bruno.

El Música al Raso volverá así al corazón de la ciudad sin olvidarse por supuesto del Jardín de Invierno del Parque Grande, un escenario olvidado y que este ciclo devolvió a la vida en esa primera edición de 2021. Los conciertos se celebrarán del 29 al 31 de mayo en la plaza de San Bruno y del 11 al 13 de junio en el Jardín de Invierno.

En cuanto a la propuesta musical, sus programadores han vuelto a apostar por la diversidad estilística y por bandas que difuminan los géneros. "Se trata de programar lo que en otros espacios no se programaría y de buscar un poco esos márgenes", ha resumido en la presentación celebrada en el Espacio Ambar el programador de Zaragoza Cultural, Víctor Domeque.

Lo que también ha crecido es la apuesta económica del ciclo. El presupuesto de 2024 fue de 80.000 euros, subió hasta los 200.000 el año pasado y este ha alcanzado los 260.000. Eso ha permitido traer a artistas con un mayor caché. Silvana Estrada, María Arnal, Shego, Camellos, Ralphie Choo o Nortec: Bostich & Fussible son algunos de los artistas que encabezan esta edición, que volverá a ser gratuita como siempre.

"Se han programado propuestas para todos los gustos, con una mezcla de talentos emergentes y consolidados", ha apuntado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, que también ha destacado la presencia de artistas locales. Así, el ciclo permitirá escuchar propuestas de la tierra ya muy reconocidas, como la del dúo Ixeya, la joven zaragozana Lu Demie o el guitarrista flamenco Aarón Jiménez 'El Cherry', que este martes ha actuado tras la rueda de prensa de presentación.

El Música al Raso, impulsado por el ayuntamiento con el patrocinio de Ambar e Ibercaja, se abrirá el viernes 29 de mayo a las 20.00 horas en la plaza San Bruno con Silvana Estrada. La mexicana, ganadora de un Latin Grammy con su fusión entre el pop y la música de raíz, ya tocó en 2022 en el Vive Latino y ha colaborado con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Jorge Drexler o Leiva. Esa noche también actuarán las zaragozanas Ixeya.

El flamenco protagonizará la jornada del 30 de mayo con el citado Aarón Jiménez y Cristian de Moret, un cantaor, pianista y compositor onubense que se ha consolidado como un referente del género al revisar el folcore desde un lenguaje moderno.

La última jornada en la plaza San Bruno (el 31 de mayo a las 12.00 horas) estará encabezada por la artista madrileña e impulsora del rap rural Bewis de la Rosa. Ese domingo también actuará L'Asia, cuyo nombre real es Asia Luna Loperena. Nacida en Valencia pero con fuertes raíces en Zaragoza y afincada en el Prepirineo aragonés, L'Asia es una cantante y artista española de reggae, dancehall y música consciente.

El Jardín de Invierno del Parque Grande volvió a la vida gracias al Música al Raso. / epa

Lu Demie, reconocida en los recientes Premios de la Música Aragonesa, será la encargada de abrir la programación en el Jardín de Invierno el jueves 11 de junio a las 21.00 horas. Tras ella actuará Ralphie Choo, uno de los artistas más destacados de la escena urbana actual. El madrileño, que ha colaborado con Rosalía, Judeline o Amaia, ha armado una propuesta que se mueve entre el hip-hop, el flamenco y el reguetón.

Indie y electrónica

El rock alternativo protagonizará la noche del viernes 12 de junio con dos bandas madrileñas ya muy consolidadas: Shego y Camellos, ambas con miles de fans por todo el territorio nacional. El ciclo se cerrará un día después por todo lo alto con las actuaciones de María Arnal y Nortec: Bostich & Fussible. La cantante catalana, que ya estuvo en el Jardín de Invierno, es una de las voces más innovadoras del panorama actual y lo volverá a demostrar en el Parque Grande. El broche de oro lo pondrá la citada banda mexicana, todo un referente de la música electrónica en su país.

Con esta sexta y revitalizada edición, el Música al Raso se consolidará aún más en la capital aragonesa. La cita nació en 2021 a propuesta de los promotores y realizadores de eventos de la comunidad debido al parón por la pandemia, una iniciativa que el consistorio zaragozano abrazó con fuerza. Tanto, que en la segunda edición hicieron suyo el ciclo y pasó a gestionarlo directamente Zaragoza Cultural.

Esa primera edición sirvió para devolver a la vida al Jardín de Invierno durante un verano en el que se celebraron 16 conciertos (Celtas Cortos, Shinova, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Mastodonte...) con un presupuesto de 160.000 euros. La segunda edición redobló la apuesta con más conciertos –se celebró del 19 de mayo al 2 de julio– y un cartel incluso internacional con grandes nombres como Wilco, Rufus Wainwright o Ana Tijoux. De hecho, en ese 2022 el presupuesto alcanzó los 400.000 euros.

La programación

Plaza de San Bruno

29 de mayo, 20:00 h. Silvana Estrada + Ixeya

30 de mayo, 20:00 h. Cristian de Moret + Aarón Jiménez "El Cherry" Trío

31 de mayo, 12:00 h. Bewis de la Rosa + L' Asia & Conscious Vibes Band

Jardín de Invierno

11 de junio, 21:00 h. Ralphie Choo + Lu Demie

12 de junio, 21:00 h. Shego + Camellos

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13 de junio, 21:30 h. Nortec: Bostich & Fussible (full band) + María Arnal