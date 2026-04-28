El documental sobre el cineasta aragonés José Luis Borau se puede ver gratis este martes en Zaragoza

El realizador Germán Roda se llevó una gran sorpresa cuando descubrió hace unos años que no existía ningún trabajo audiovisual sobre la vida y la obra de José Luis Borau, uno de los grandes cineastas de Aragón además de escritor, productor, editor literario y actor ocasional. Esa fue una de las razones que le llevó a poner fin a esa injusticia poética y a rodar ‘Borau y el cine’, que este martes se proyecta de forma gratuita en la quinta jornada del Saraqusta Film Festival.

En concreto, el documental se podrá ver a las 12.00 horas en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, donde se proyectan a lo largo de toda la semana las producciones aragonesas del citado festival. ‘Borau y el cine’, que se estrenó en marzo del año pasado en el Festival de Málaga, ha permitido reivindicar la obra de un director que en vida quizá no tuvo el reconocimiento que merecía.

El zaragozano ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián en 1975 con 'Furtivos', produjo 'Mi querida señorita' (1972), que estuvo nominada a los Oscar de Hollywood, y dirigió a David Carradine (el emblemático actor de 'Kill Bill') en 'Río abajo' (1984). "Lo que quería era poner la primera piedra para que luego la gente se interese por su figura y su obra, porque creo que ha sido un cineasta muy infravalorado. Muchos solo lo conocen como el director de 'Furtivos' y no saben que fue el productor de Iván Zulueta, que Icíar Bollaín es realizadora gracias a él o que fue uno de los primeros directores españoles en rodar en Hollywood", explicaba Roda hace uno año a este diario.

Germán Roda junto al actor Miguel Rellán durante el rodaje del documental. / Estación Cinema

En efecto, la empresa a la que se enfrentó Roda fue ambiciosa. Porque Borau fue mucho más que cineasta. Presidente de la Academia Española de Cine, académico de la RAE, Premio de las Letras Aragonesas en 2009, profesor, guionista, presidente de la SGAE, editor literario, actor ocasional... El zaragozano, fallecido en 2012, fue casi un hombre del Renacimiento, así que Roda se armó de valor para afrontar este gran reto.

El documental incluye fragmentos de los siete largometrajes que dirigió, pero también aparecen trabajos de los cineastas que más le influyeron. La cinta, por supuesto, se detiene especialmente en 'Furtivos'.

Trabajo de documentación

El realizador, especializado en obra documental, ha incluido en su Borau y el cine entrevistas a una serie de amigos y profesionales que trabajaron con el zaragozano. Han participado entre otros Alicia Sánchez –única actriz que queda viva del elenco de Furtivos–, Miguel Rellán –ganador del Goya el mejor actor de reparto por Tata mía–, el director zaragozano Miguel Ángel Lamata o Icíar Bollaín, que protagonizó las dos últimas películas de Borau y autodenominada como su "nieta cinematográfica".

Noticias relacionadas

Para abordar el documental, Roda acometió como siempre un intenso proceso de documentación. Especialmente útiles fueron los libros sobre Borau escritos por Agustín Sánchez Vidal, Carlos Fernández Heredero y Bernardo Sánchez Salas, que también aparecen en el metraje.