El bar heavy más antiguo de Zaragoza celebra su 45 aniversario con una noche especial: "Donde todo comenzó"

Aunque bien es cierto que la conocida como zona heavy de Zaragozaha venido a menos en los últimos años, todavía resisten auténticos templos del rock duro, el heavy y el metal que cuentan con una larga trayectoria en la ciudad y que siguen abriendo cada fin de semana para congregar a aficionados al género que buscan un lugar donde sentirse cómodos.

Es el caso de este bar ubicado en la calle Luis Valle 17-19 que tiene el honor de ser el primer pub de metal que existió en Zaragoza y que sigue abierto desde 1981. Se trata del Utopía, que además también ejerce como sala de conciertos especializada en hard rock y metal. De hecho, es de las pocas en la ciudad que programa exclusivamente este estilo.

Una larga trayectoria

Por tanto cumple ni más ni menos que 45 años, un hito para cualquier establecimiento hostelero, pero aún más si su ámbito es el heavy. Con motivo de la efeméride, el pub quiere recordar la trayectoria del mismo y lo hará con una fiesta muy especial que se celebrará la noche del 1 de mayo en la que, como no podía ser de otra manera, el heavy será el invitado especial.

El cartel anunciador de la fiesta aniversario. / EL PERIÓDICO

Con el título de "Donde todo comenzó", el Utopía celebrará una noche que abrirá Joaquín Tri-Tri como DJ (desde las 22.00 horas hasta la medianoche) para dar luego paso a José Dem 'Modrego' (desde la medianoche hasta las 02.00 horas) y a Rubén 'Baquetas' (que cerrará la noche desde que acabe Modrego hasta que se baje la persiana). Una cita en la que habrá sorteos especiales, anuncia el pub.