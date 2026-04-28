Intensa jornada del Saraqusta Film Festival: un documental de Juana de Castilla, homenaje a Borau, el atentado de Sallent o 'Braveheart'

Santiago Mazarro trae a Saraqusta Film Festival la historia de ‘Juana de Castilla’, que podrá verse este martes 28, en el Cine Cervantes a las 19.00 horas. Especializado en cine documental y conocido por sus novelas históricas y de aventuras, recrea la vida de Juana de Castilla, la primera reina legítima de España que, durante casi 50 años, estuvo confinada en el palacio de Tordesillas. Según algunos, víctima de una conspiración de sus parientes todopoderosos; según otros, a causa de una innegable enfermedad mental.

Para Sandra Lapied, productora del documental, ha declarado que “la falta de textos escritos por la propia Juana de Castilla impide conocer sus pensamientos, inquietudes o estado mental. Tenemos que fiarnos de los de otras personas que hacen una valoración de ella y que son determinantes en el curso de la historia para construir la idea que tenemos del personaje histórico”.

“Lo que hace interesante este documental es que mantenemos esas discrepancias entre los historiadores”, ha explicado el director del documental, manteniendo el rigor histórico y divulgativo, pero “haciéndolo visualmente atractivo para que sea entretenido”. “Somos un canal que amplifica los estudios de los historiadores sobre su figura”, ha concluido Lapied.

Sección oficial

En la sección oficial de película a concurso, se proyectará en la Sala Cervantes, a las 21.00 horas, el thriller francés basado en el caso real del falsificador de billetes Ceslaw Bojarski titulado ‘La copia perfecta’.

Dirigido por Jean-Paul Salomé, está inspirado en la historia real de Ceslaw Jan Bojarski, un refugiado polaco que saltó a la fama por sus excelentes falsificaciones de billetes de francos franceses por lo que llegó a ser conocido como el “Cézanne de la falsificación”. Salomé nos traslada al París de la posguerra y relata cómo, durante quince años, Bojarski mantuvo una doble vida. Protagonizada por Reda Kateb, Sara Giraudeau y Bastien Bouillon.

Por su parte, la programación de la sección ‘Panorama Saraqusta’ trae el trabajo de la aragonesa Silvia Ladrero ‘Dos vidas. Atentado en Sallent’ (Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, 17.00 horas), que relata uno de los episodios más duros y difíciles de la historia reciente de España y de Aragón. En uno de los veranos más sangrientos de ETA, en el año 2000, tras el fin del primer alto el fuego de la banda terrorista, una bomba lapa estalló en Sallent de Gállego matando a dos jóvenes guardias civiles: José Ángel de Jesús e Irene Fernández.

Homenaje a José Luis Borau

La jornada del martes, ha comenzado con el trabajo audiovisual de Germán Roda, ‘Borau y el cine’, que ha podido verse en el Museo del Teatro de Caesaraugusta dentro de la sección dedicada a los documentales aragoneses. En palabras del director, “se le reconoció en vida pero no de la manera que se merecía, por eso este trabajo es un homenaje a su figura que trata de devolverle todo lo que dio al cine español”.

“Fue como un niño” que trató de hacer el cine que quería hacer, de ahí que en el documental se refleje también “su espíritu de libertad”, en palabras del director. Roda cuenta con la participación de destacadas figuras del cine español como Luis Alegre, Icíar Bollaín, Miguel Rellán, Antón Castro, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Méndez-Leite o Agustín Sánchez Vidal que ayudan a tejer el relato, reconstruir la vida y la obra de Borau y poner en valor su legado.

Saraqusta Film Festival se acerca al público infantil

Unos cuarenta niños y niñas del primer ciclo de primaria han participado esta mañana en la primera edición del ‘Saraqusta kids’. Una iniciativa que trata de acercar el cine al público infantil. Los alumnos han conocido a las tres figuras clave del nacimiento de cine (Thomas Alva Edison, los hermanos Lumière y George Méliès) a través de un episodio de ‘Las tres mellizas’ y han construido un taumátropo con figuras emblemáticas de Aragón como Agustina de Aragón con el cañón, el león de la ciudad con su pedestal del Puente de Piedra y la Virgen del Pilar y el manto.

Cine al aire libre

Además, a las 19.30 horas, en la plaza de Delegación del Gobierno (pza. del Pilar), tendrá lugar la proyección de la oscarizada 'Braveheart', protagonizada y dirigida por Mel Gibson. Las entradas para la sesión están agotadas y congregarán a unos 600 espectadores en esta experiencia audiovisual.

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‘Braveheart’, narra la historia de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de Independencia de Escocia. Fue su primera superproducción como director y un éxito de taquilla inmediato gracias a la combinación de romance, intriga, heroísmo y espectacularidad visual de las secuencias de batalla.