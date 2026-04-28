Kase.O libera el documental del disco que le cambió la vida: dónde verlo gratis

El regreso de Kase.O con 'El círculo' (2019) tras años metido, como él mismo ha reconocido en muchas ocasiones, en un vacío creativo y en una espiral personal complicada alentada por el bloqueo en la búsqueda del sonido perfecto para su nuevo trabajo, fue un acontecimiento que trascendió todas las expectativas. Primero, por la rotundidad del disco; pero, segundo, porque le permitió a Javier Ibarra llenar grandes escenarios prohibidos hasta entonces para el hip hop que adquirió otra dimensión con llegada de 'El círculo'.

No fue un camino fácil la creación de 'El círculo' y todo el proceso quedó reflejado en un documental ('Dentro de El círculo', dirigido por Sergio Ibarra) que tuvo un estreno en los cines Grancasa de Zaragoza y que se comercializó en un doble DVD para que sus seguidores lo pudieran comprar. Es un reflejo muy gráfico de cómo fue la creación de ese trabajo, de a lo que se tuvo que enfrentar Kase.O y de cómo el público fue creciendo de manera exponencial en un gran éxito que pocos fueron capaces de predecir. Además, el documental incluye aspectos personales del MC y su pareja Muna.

Canal de Youtube

Ahora, Kase.O ha decidido poner el documental a disposición de todo el que lo quiera ver seis años después de su lanzamiento. Y lo está haciendo, eso sí, progresivamente, a través de su canal de Youtube (KaseO TV Oficial). "Estamos lanzando cada semana dos capítulo del documental 'Dentro de El círculo'", ha anunciado el propio Javier Ibarra en sus redes sociales.

Hasta el momento, ya se pueden ver cinco de los capítulos del documental, los titulados 'Inspiración y creación de 'El círculo' - Colombia', 'Grabación de El círculo', 'Lanzamiento de 'El círculo', 'Nos vamos de gira' y 'Jugamos en casa (Zaragoza)'. El filme tiene una duración total de dos horas y 13 minutos.