La Inmortal trae a Zaragoza a grandes profesionales del cine (y gratis): de Secun de la Rosa a Marta Fernández-Muro

Secun de la Rosa, Marta Fernández-Muro, Olga Viza y Cristina Rodríguez son algunos de los primeros nombres confirmados para la sexta edición de los Encuentros de Cine y Series La Inmortal, que se celebrarán en la Filmoteca de Zaragoza del 22 al 28 de junio y que tendrán, como es habitual, entrada gratuita.

El evento, coorganizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y el Ayuntamiento de Zaragoza, propicia el "encuentro entre los profesionales del cine y las series con el público para crear una química bonita", ha resaltado Alberto Rey, nuevo secretario de la AICE, quien ha presentado la cita acompañado de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo.

La nómina de primeros confirmados

Secun de la Rosa, ganador este mismo año del Premio Feroz al mejor actor de reparto de una serie por ‘Superestar’, que estará el 27 de junio; Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026 (22 de junio); la mítica periodista Olga Viza (26 de junio); y la figurinista Cristina Rodríguez (23 de junio), entre otros, se darán cita en Zaragoza para compartir de primera mano su trayectoria y experiencia. Estos encuentros están abiertos tanto a los inscritos en La Inmortal como al público general, al que se le brinda la oportunidad de conocer a pesos pesados del cine y del periodismo, de una forma distendida y cercana.

La programación incluye a profesionales fundamentales dentro del ecosistema audiovisual, aunque no suelen estar en el centro de la atención del público: la actriz Lidia San José, los directores y guionistas Ginesta Guindal, Fer Pérez y Carlos Lechuga (24 de junio), la directora de arte Vanesa de la Haza (25 de junio), el fotógrafo Manolo Pavón (25 de junio), la gestora Delia Guerra (26 de junio) y los responsables de Desafío Buñuel y de Navarra Tierra de Cine, hablarán de cómo es su trabajo, sus rutinas o sus pasos imprescindibles también el 26 de junio.

La jornada dedicada al periodismo (la del 22 de junio) contará con Alicia García de Francisco (presidenta de la AICE), con una ponencia sobre el periodismo cinematográfico desde una agencia de noticias; y otra sesión en la que diferentes profesionales analizarán el presente y el futuro de la información cultural como Mariona Borrull y María Peinado.

La programación completa y la actividad de cada jornada se puede consultar en la web del evento. Además, todavía faltapor confirmar buena parte de laprogramación que incluirá, como es habitual, proyección de películas y series con la presencia de parte de los elencos.

Cómo asistir

Las inscripciones a La Inmortal para estudiantes y profesionales de la Comunicación y el Audiovisual, tanto en su modalidad presencial como ‘online’, están abiertas desde esta mañana y hasta el 14 de junio en la web de La Inmortal. Son gratuitas e imprescindibles para obtener el certificado de asistencia, que se otorgará a quienes hayan acudido al menos al 75% de las mesas redondas, charlas y encuentros.

Para los encuentros con el público, proyecciones y coloquios vespertinos, el público aficionado tendrá acceso hasta completar aforo, siempre dando prioridad a las personas inscritas en estas jornadas.