La película que lanzó al estrellato a Tom Cruise cumple 40 años y un cine de Zaragoza la recupera: "Siente la necesidad de nuevo"

Hace 40 años, en 1986, cuando prácticamente ir al cine era un acontecimiento social, llegaba a las pantallas desde Estados Unidos una película que iba a hacer historia en todo el mundo. Lo hizo de la mano de su protagonista, Tom Cruise. El actor ya era un rostro conocido en Hollywood. Su papel protagonista en 'Risky Business' lo había convertido en una joven promesa con carisma y tirón comercial, mientras que títulos como 'The Outsiders' o 'All the Right Moves' consolidaban su presencia en la industria.

Es decir, antes de enfundarse la chaqueta de aviador de Maverick, Cruise no era un desconocido pero fue en 1986 cuanto todo adquirió otra dimensión con la llegada de 'Top Gun' a los cines. ¿Por qué? La película no solo fue un éxito de taquilla; fue un fenómeno cultural. La película conectó con el espíritu de su tiempo —la estética, la música, la acción— y convirtió a Cruise en algo más que un actor prometedor: lo transformó en un icono global. Su interpretación de Maverick definió un arquetipo de héroe moderno y proyectó su imagen a nivel internacional de una forma que sus trabajos anteriores no habían logrado.

Reestreno de la película

No hay dudas, 'Top Gun' elevó su figura al estrellato mundial. Y, ahora, en el 40 aniversario de su estreno, los cines Palafox y Aragonia recuperan la película para proyectarla (bajo el lema "Siente la necesidad de nuevo"), solo durante una semana, a partir del 13 de mayo con diferentes sesiones en ambos cines de Zaragoza. Las entradas ya se pueden comprar en la web de los cines. Se podrá ver en versión original subtitulade en castellano en la sala Rex de Aragonia y en versión doblada en los Palafox.

Pero, además, la recuperación de 'Top Gun' no viene sola ya que, aprovechando el momento, y durante la misma semana también se repone en las mismas salas de cine 'Top Gun: Maverick', considerada la segunda parte el filme y que fue estrenada en 2022 (entradas aquí). La película se sitúa treinta años más tarde que la original y, en ella, se ve al aviador de élite de la Marina de los Estados Unidos (también protagonizado por Tom Cruise) después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la escuela de vuelo.