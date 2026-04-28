El Teatro Arbolé programa magia y ciencia para los más pequeños durante el puente del 1 de mayo

El Teatro Arbolé ha diseñado una programación especial para el puente del 1 de mayo con cuatro funciones dirigidas al público familiar que combinan magia, humor, música y divulgación científica. Desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, el espacio escénico zaragozano acogerá dos propuestas diferentes que buscan ofrecer una alternativa cultural y de ocio para todas las edades.

La programación arrancará el viernes con el espectáculo 'Los inventores de magia', protagonizado por los ilusionistas Adrián Carratalá y Katerina Muzychuk, que ofrecerán dos funciones, a las 12.00 y a las 17.00 horas. El fin de semana continuará con el preestreno de 'Clementina y los planetas', una propuesta de la compañía Nauta Teatro que podrá verse el sábado a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas.

Magia para toda la familia

'Los inventores de magia' propone un espectáculo basado en la sorpresa y la participación del público, con trucos inéditos y una puesta en escena dinámica que combina humor, ingenio y emoción. El montaje está recomendado a partir de seis años y destaca por su carácter interactivo, en el que los espectadores forman parte activa del desarrollo del show.

Los artistas Adrián Carratalá y Katerina Muzychuk presentan un formato fresco en el que objetos cotidianos se transforman en elementos mágicos, dando lugar a ilusiones originales que buscan romper con los esquemas tradicionales de la magia escénica. El espectáculo culmina con un número final que ha sido galardonado con el Premio Europeo de Magia de Salón, consolidando la propuesta como una de las más destacadas en su ámbito.

Ciencia y teatro para los más pequeños

El fin de semana llegará el turno de 'Clementina y los planetas', una obra que se presenta por primera vez en Zaragoza en formato de preestreno y que combina teatro, música en directo, títeres y divulgación científica en una propuesta pensada para público familiar a partir de cinco años.

La historia sigue a Clementina, una niña que, desde su habitación y a través de un telescopio, inicia un viaje por el universo en el que descubrirá los misterios del sistema solar, los exoplanetas o los agujeros negros. A lo largo de esta aventura, la protagonista atraviesa escenarios cargados de poesía visual y conocimiento científico, en una propuesta que busca acercar la astronomía a los más pequeños de forma didáctica y entretenida.

Imagen de 'Clementina y los planetas / Teatro Arbolé

El espectáculo es fruto de la colaboración entre Nauta Teatro y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, lo que refuerza su vocación divulgativa. Además, tras cada representación se celebrará un coloquio con el público para profundizar en los contenidos científicos abordados durante la función.

La puesta en escena se inspira en referentes como la literatura infantil, el cómic y el cine de animación, apostando por un lenguaje accesible que fomenta la curiosidad, la imaginación y el interés por el conocimiento.

Noticias relacionadas

Con esta doble propuesta, el Teatro Arbolé vuelve a apostar por una programación que combina entretenimiento y aprendizaje, consolidándose como un espacio de referencia en Zaragoza para el teatro familiar. Las entradas para todas las funciones tienen un precio de 9 euros y pueden adquirirse tanto en la web del teatro como en taquilla.