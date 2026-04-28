William Wallace hace retumbar a la plaza del Pilar de Zaragoza con ’Braveheart’

Cuando William Wallace toma el mando de la batalla del Puente de Stirling, la plaza del Pilar se pone firme y hasta late con un poco del orgullo que transmite el escocés. Obviamente, ni William Wallace ha estado este martes físicamente en Zaragoza ni la plaza del Pilar como elemento se ha puesto en pie, pero la realidad es que la proyección enfrente de la Delegación del Gobierno de 'Braveheart' ha colocado las emociones a flor de piel ante un público que había agotado las entradas (gratuitas, pero había que adquirirlas previamente) desde hacia varios días.

El Saraqusta Film Festival, la cita con el cine de historia de la capital aragonesa, ha apostado , por segundo año consecutivo, por el cine al aire libre. Y, en esta ocasión, el tiempo ha respetado y el público ha podido disfrutar de unas las películas míticas de la filmografía internacional.

La rebelión escocesa

Dirigida por Mel Gibson y protagonizada, además de por el propio Gibson, por Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus MacFadyen, Catherine McCormack y Brendan Gleeson, 'Braveheart' se sitúa en el siglo XIV, en el que los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. Allí, en esa ambiente está William Wallace, un joven escocés que regresa a su tierra después de muchos años de ausencia. Siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con un tío suyo, y guarda ansias de venganza y restitución en su interior.

Durante casi tres horas (la película, que ha empezado a las 19.30 horas, tiene una duración de 177 minutos), el público ha aguantado en sus asientos (colocados para la ocasión en la plaza) hasta el desenlace de la película que no por ser de sobras conocido, no ha dejado de generar expectación y hasta tensión a un público congregado que era de todas las edades.