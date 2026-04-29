Más de 1.000 jóvenes le dan el Premio Criticón a 'La casa del árbol', de Rui Díaz

Más de mil estudiantes de 3º y 4º de la ESO han decidido esta mañana, en el Auditorio de Zaragoza, que la sexta edición del Premio Criticón haya recaido en Rui Díaz, por su obra 'La casa del árbol'. Así lo han decidido los 1.075 estudiantes presentes en la sala Mozart y que se han convertido un año más en un jurado excepcional encargado de otorgar este reconocimiento al extremeño de 44 años.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha entregado este galardón en la gala final, fruto de meses de trabajo lector y analítico en las aulas de los casi 30 centros participantes y que concluyen anualmente con un evento que siempre guarda sorpresas. En este caso, se han producido momentos inesperados como la entrada de los propios autores al escenario de una forma única, demostrando alguna de sus habilidades más allá de la escritura, como el dibujo el baile o la música.

"Algo mucho más grande"

En la clausura, la alcaldesa del mismo ha recordado el respaldo de la ciudad por la educación y la cultura con iniciativas como "el Premio Criticón y su enfoque está cargado de sentido porque convierte algo tan simple como leer un libro en algo mucho más grande: una conversación, un debate, una forma de mirar el mundo".

Durante este final de recorrido, los jóvenes han podido lanzar una serie de preguntas directas a los autores y se ha producido una pequeña entrevista con el escritor David Lozano -ideólogo y coordinador del premio- en un tú a tú denominado 'De autor a autor', en el que los escritores tienen un minuto para defender su obra y convencer al público que ha de votar.

Retos Criticón

Además, han trabajado en dinámicas entorno a los tres libros finalistas y han participado de forma individual o en pequeños grupos en los denominados Retos Criticón, relacionados con la lectura. Los ganadores de este año han sido Adrián López Navarro, del IES Pablo Serrano, acompañado de su profesora, Beatriz García Rodríguez, por el reto "collage - denuncia" relacionado con 'Prisión Seis'; Victoria Velázco González, del Colegio Cantín y Gamboa, acompañada de su profesora, Teresa Ara por el reto "micro-leyenda", relacionado con 'La casa del árbol' e Ion Alaiza Aguilera, del IES Medina Albaida, acompañado de su profesora, Leticia García Rojo por el reto "re-elaboración de la cubierta" de 'Los rebeldes de Camden Town'.

Los jóvenes en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. / JAVIER RÍO

Estos retos no sólo cuentan con un premio individual, que consiste en una tarjeta regalo cortesía de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, sino que, además, proporcionan un premio grupal para el resto de sus compañeros de clase pudiendo ayer participar en un taller con el los escritores de esta edición. Por último, como premio a los alumnos que participan en la organización de la gala se celebra un sorteo directo entre sus centros educativos con tres "pases vips" que les asegura la plaza directa en la edición del año que viene.

Natalia Chueca ha incidido en que "en el Ayuntamiento de Zaragoza no nos quedamos solo en un calendario de actos. Mejoramos nuestra red de bibliotecas, con más centros y mejor equipados. El año pasado ganamos 10.000 nuevos socios. Hoy, prácticamente 1 de cada 10 zaragozanos tiene carné de biblioteca, y el 60% son mujeres. Además, estamos invirtiendo en espacios más modernos y accesibles. Con 1,2 millones de euros hemos impulsado dos proyectos clave: la nueva biblioteca de Montañana y la nueva sede de Miguel de Cervantes, aquí muy cerca. Y los resultados hablan por sí solos: en esta última, el número de socios ha crecido un 48%. Y lo más sorprendente: los niños han pasado de representar el 2% de los préstamos… al 60% en solo seis meses. Eso es transformar hábitos. Eso es construir futuro".