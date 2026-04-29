Bunbury desbanca a Rosalía y coloca su nuevo disco como el más vendido

'De un siglo anterior', el nuevo disco del aragonés Enrique Bunbury que vio la luz el pasado 17 de abril y del que habló en una amplia entrevista publicada por este diario, no ha podido tener un arranque más fulgurante ya que, según los datos oficiales, en su primera semana, tanto el disco como el vinilo del artista se colocaron directamente como los más vendidos.

Eso supone que en la semana del 17 al 23 de abril, Enrique Bunbury ha desbancado a Rosalía y su 'Lux (que suma ya cinco Discos de Oro, cada uno se concede al vender 20.000 ejemplares) y a Omar Courtz, que cierra el podio con su 'Por si mañana no estoy', que ya ha logrado un Disco de Oro. Bad Bunny ('Debí tiras más fotos'), Bad Gyal ('Más cara'), BTS, Aitana ('Cuarto azul'), Karol G ('Tropicoqueta'), Quevedo ('Buenas noches') y Niña Polaca ('¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?') completan el 'top ten' de los discos más vendidos en España.

También reina en los vinilos

Con respecto a los vinilos, la entrada de 'De un siglo anterior', de Bunbury, también es fulgurante ya que también se coloca directamente como el más vendido, por delante del 'Lux', de Rosalía; y, en este caso', de 'Oniria popular', de Xoel López, que también es una entrada nueva en la lista. Niña Polaca y Extremoduro completan los cinco primeros lugares de los vinilos más adquiridos.

El aragonés tira del hilo de los géneros tradicionales del mundo hispano, como el bolero, el tango y la ranchera, en roce con un rock de ecos 'vintage' en una obra que se sitúa en su estela, tomando distancias con el rock con sintetizadores y pellizcos de vanguardia de su ciclo previo de discos (2013-21) y profundizando en su yo hispano y en los géneros populares del mundo latino. En este álbum, medita sobre su circunstancia y sobre el paso del tiempo, deslizando algo así como un optimismo existencial desesperado.