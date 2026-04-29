Coque Malla anuncia la nueva fecha de su concierto en Zaragoza: "Muchas gracias por la elegancia y la comprensión"

Tras 24 horas vertiginosas en las que Coque Malla anunció un concierto sorpresa en Zaragoza para el pasado lunes en el Rock & Blues y, pocas horas después, lo posponía por una faringitis aguda, ahora, el artista madrileño ha recolocado la fecha de su concierto que finalmente tendrá lugar dentro de dos semanas dentro del ciclo 'En petit comité', que celebra su décimo aniversario en el bar de la capital aragonesa.

"¡¡ZARAGOZA!! Ya tenemos confirmada nueva fecha. Esto no podía quedar así y esa noche tenía que ocurrir como fuese. Tal y como os dijimos, aquellas personas que no puedan asistir a la nueva fecha, pueden pedir el importe íntegro de la entrada por el mismo canal que la compraron. Para los que quieran ir, la entrada que ya tienen será perfectamente válida. ¡Muchas gracias por la elegancia y la comprensión!", ha anunciado el propio Coque Malla en sus redes sociales antes de desvelar la nueva fecha: "¡Nos vemos el 11 de mayo!".

Los motivos de la recolocación

El concierto se había tenido que aplazar por motivos de salud del artista, como explicó el propio artista: "Con todo el dolor del mundo tengo que suspender el concierto de esta noche en el Rock & Blues de Zaragoza por faringitis aguda, diagnosticada hace un rato en un hospital de Zaragoza. Los que asististeis a la representación de anoche de 'La ópera de los tres centavos' en el Teatro Principal, debisteis notar que mi voz no estaba ni mucho menos al 100%, y quiero pediros disculpas por ello también. Es la segunda vez en 40 años que tengo que suspender un concierto por un problema vocal y duele mucho. No sabéis la tremenda ilusión que teníamos con este concierto. Por todo: por la fantástica sala donde íbamos a tocar, y su tremendo equipo, por el reencuentro con la banda, el repertorio, vosotros... en fin, una putada muy gorda. Me vuelvo a Madrid muy triste".

Líder de la mítica banda Los Ronaldos, Coque Malla marcó una época con himnos como 'Adiós papá', 'Quiero más' o 'Por las noches', convertidos ya en parte de la historia del rock nacional. Tras la disolución del grupo, ha construido una sólida carrera en solitario, donde ha reafirmado su personalidad artística con canciones cargadas de emoción, elegancia y actitud. Su directo combina clásicos atemporales con su repertorio más reciente, demostrando por qué sigue siendo una figura clave de la música en español.