Imanol Arias y María Barranco dialogan en pareja y en el Teatro Principal con 'Mejor no decirlo'

María Barranco e Imanol Arias se presentan sobre las tablas del Principal con un texto sobre la vida cotidiana en pareja, desde el humor y la ironía. Escrita por la dramaturga francesa Salomé Lelouch y bajo la dirección de Claudio Tolchair, 'Mejor no decirlo' propone una mirada divertida y punzante sobre la comunicación entre los protagonistas, Él y Ella, y estará en cartel hasta el domingo 3 de mayo.

El punto de partida de este diálogo es la de una pareja, casados en segundas nupcias y juntos desde hace años, que han puesto las bases de su relación en un código comunicativo cortés, en el que saben cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, la cordialidad se tambalean en el momento en que deciden abandonarse a la sinceridad y explorar sus límites.

'Mejor no decirlo' cuenta con el montaje y la dirección de Claudio Tolcachir y se estrenó en 2024, en Buenos Aires y tras girar por Latinoamérica decidieron traerla a España. En el Teatro Bellas Artes de Madrid estuvo fijada durante dos meses hasta que comenzó su gira por los teatros españoles donde, tal y como ha apostillado José María Turmo, gerente del PMAEI, durante la presentación de la obra: "Ha funcionado de manera apabullante; es uno de los sucesos de la temporada del teatro español".

María Barranco, Imanol Arias, Sara Fernández y José María Turmo durante la presentación de 'Mejor no decirlo' / Miguel Ángel Gracia

De la puesta de largo de la nueva obra en el Teatro Principal, también han tomado parte los protagonistas, Imanol Arias y María Barranco, así como la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Tanto Turmo como Fernández han hecho hincapié en la buena respuesta del público zaragozano a la llegada de estos dos grandes actores y que se está cerca de vender todas las localidades.

Él y Ella o saber cómo hablarse en pareja

Sobre el argumento de esta comedia para dos, Arias ha explicado que "Él tiene una gran mentira en su vida y es lo que le hace ser comedido". Por su parte, María Barranco es Ella -sin nombres ni apellidos, él y ella-, una mujer con la cualidad de "no callarse ni debajo del agua". "Dos personas que se adoran, pero cada uno de su padre y su madre", ha sentenciado Barranco sobre los personajes.

Imanol Arias ha definido a Él y Ella como "dos soles" y, en su caso, un sol que surge ya nublado desde el amanecer. En el transcurso del montaje, Él se cuestiona así mismo y comparte estas dudas con Ella. "Son una pareja del S. XX", ha apuntado Arias.

Para María Barranco, Ella es una caracterización que se adapta perfectamente a la actriz y ha afirmado que "hace años que no tenía un personaje que me quede tan bien". La malagueña ha ahondado también en la idea del disfrute que supone la obra y el encuentro con su compañero: "No estamos de vuelta, pero estamos en el momento de disfrutar". También ha sido muy expresiva al detallar la admiración que siente por el director, Claudio Tolcachir, y ha bromeado diciendo que cuando le conoció "se me cayeron las bragas al suelo".

María Barranco e Imanol Arias en el Teatro Principal / Miguel Ángel Gracia

El veterano actor leonés ha querido poner en valor la mirada especial del teatro francés y cómo "sobre algo muy pequeño hace que la gente se divierta sin ningún gag". Según Arias, es un "enorme placer" hacer este tipo de interpretación "en los tiempos que corren", ya que el teatro "te hace presente". Además, ha reivindicado la necesidad de reírse y de "entender el mundo desde nosotros y no desde lo que nos imponen".

Respecto a lo que se ve en escena, junto con su compañera María Barranco, Arias ha explicado que el guion obliga a "conectar y estar presente", tanto a los actores como al público. A ello ayuda el montaje cuasi cinematográfico que ha pensado Tolcachir para un duelo interpretativo, dinámico y lleno de complicidad que busca "atentar contra la desatención", en palabras de Imanol Arias.

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Arias y Barranco, dos reconocidísimos rostros del cine, la televisión y el teatro en España, han celebrado encontrarse en Zaragoza y esta obra que a ambos les ha enseñado mucho. En el caso de María Barranco ha sido un aprendizaje para "morderme la lengua" y en el de Imanol Arias una oportunidad para saber cómo hablar más que cuándo hacerlo: "Ya me hubiera gustado tener el temple de Él en muchos momentos de mi vida".