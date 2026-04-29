La danza desafía a la lluvia y sale a la calle en Zaragoza para celebrar su día mundial
La plaza del Pilar acoge a cientos de jóvenes bailarines que muestran su destreza con la disciplina y su aprendizaje en las escuelas
Cuando aún caían algunas gotas del cielo, ya había decenas de niños y jóvenes calentando para la celebración del Día Internacional de la Danza que, en Zaragoza, ha vuelto a tener lugar en la plaza del Pilar donde cientos de bailarines le han mostrado a la ciudad la belleza de sus ritmos.
En un acto que no se ha querido perder la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y que año tras año vuelve a poner sobre la mesa la gran tradición de danza que hay en Zaragoza, la plaza del Pilar se ha rendido a la calma de la danza clásica y ha vibrado con los pasos del baile más contemporáneo. Y es que todo ha tenido cabida en un día de confraternización. Hasta, como decíamos, la lluvia, que ha obligado a adelantar una hora la celebración para esquivar los mayores chaparrones.
Celebración anual
La iniciativa, que año tras año sale a la calle, está impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, junto al Conservatorio Municipal Profesional de Danza y otros centros educativos y artísticos de la ciudad, con el objetivo de acercar la danza al público y visibilizar el trabajo formativo que se desarrolla en la capital aragonesa.
La jornada ha comenzaco con una barra de danza clásica abierta, dirigida por la profesora Elia Lozano y acompañada al piano por Chema Callejero. A continuación, el alumnado de enseñanzas elementales ha ofrecido ejercicios de danza española, seguido por estudiantes de enseñanzas profesionales que han mostrado piezas de danza contemporánea y creaciones coreográficas.
El programa se ha completado con actuaciones diseñadas por el profesorado de danza clásica y contemporánea, culminando con la intervención de la compañía residente del ayuntamiento, LaMov.
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