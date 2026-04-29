La iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza será un templo del jazz y la música electrónica

La Diputación de Zaragoza lanza Nuevos Escenarios Musicales, un nuevo ciclo de conciertos que nace como un espacio de encuentro entre la vanguardia y la tradición, entre el jazz, la electrónica, la experimentación y las nuevas corrientes sonoras que marcan el pulso de la creación contemporánea. El evento ofrece cuatro conciertos todos los jueves de mayo a las 20.00 en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza con entrada libre hasta completar el aforo. Para acceder será necesario presentar una invitación que puede descargarse en Aragontickets.com (máximo 5 por persona) y la apertura de puertas será a las 19.30.

Nuevos Escenarios Musicales propone situar la música en espacios de especial valor artístico, histórico y arquitectónico, generando un diálogo en el que el entorno se integra de forma natural en cada concierto. Su objetivo es ofrecer dentro del patrimonio de la Diputación de Zaragoza, una experiencia musical en línea con los modelos actuales de programación que destacan en capitales europeas de referencia cultural a lo largo de los cuatro jueves del mes de mayo.

En esta primera edición que se celebra en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, se presentan cuatro artistas que representan distintas sensibilidades de esta nueva escena. Se trata, tal y como ha explicado el técnico de programación del servicio de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Bruno Gimeno, de propuestas “con una mirada contemporánea al jazz y sus derivas, otras que recorren territorios como el dub jazz nórdico, la bossa nova o el folclore, y algunas con enfoques que van de lo electrónico a lo orgánico y profundamente sensorial. Todas comparten una mirada estética refinada, un profundo sentido musical y una voluntad de explorar nuevos lenguajes”, ha resaltado Gimeno.

La lista de conciertos

El ciclo se abrirá el 7 de mayo con Reykjavik606. Kino Internacional y Borja Piñeiro son los encargados de facturar las atmósferas sonoras de Reykjavik606. Plataforma musical donde hardware, software, grabaciones de campo cercano o sampleos se mezclan entre sí para crear ambientes melancólicos, narcóticos y cinematográficos.

El cartel de la primera edición de NEM. / EL PERIÓDICO

Una semana después, será el turno de Santiago Latorre (Zaragoza). Motivado por historias de herida y recuperación, diseña sistemas que conectan luz y sonido a través del movimiento, entrelazando así múltiples líneas temporales de curación. Latorre ha publicado tres discos y colabora a menudo en proyectos de cine, danza e instalaciones sonoras.

Pedro Ricardo y Damián Botigué (Portugal/Argentina/Galicia) actuarán el 21 de mayo con su propuesta debrasillian music, jazz fusion, folk y jazz funk. Presentan en directo 'Un nuevo amanecer', un disco nacido del encuentro entre ambos artistas en Barcelona y publicado por Canela En Surco.

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El festival concluirá el 28 de mayo con Bremer & McCoy (Copenhague). Presentan 'Kosmos', su sexto álbum, una obra que condensa años de exploración sonora entre el dub, el jazz y la intuición. El proyecto reúne composiciones gestadas a lo largo de 15 años junto a otras nacidas en momentos de pura inmediatez, construyendo un universo íntimo y abierto.