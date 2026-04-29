Muere uno de los libreros aragoneses de referencia: "Los casi cien años de historia de su librería son motivo de orgullo para Aragón"

Aragón cuenta, desde esta semana con un librero menos. Y si perder un sabio de los libros ya es una gran pérdida para ls coiedad si, además era uno de los mejores libreros (y con más oficio) de la comunidad el que ha fallecido, hace que el sector haya quedado huérfano. Y más teniendo en cuenta que Víctor Castillón era de esas personas que necesitaba el contacto con el libro para atinar en su recomendación y para ser mejor persona aún.

Regente de la Librerías Castillón en Barbastro durante muchos años (el establecimiento es casi centenario, lo cumple en 2027, y él formaba parte de la segunda generación de la familia que se hizo cargo del negocio), Víctor falleció a los 81 años de edad. No fue un agitador cultural en el sentido estridente del término. Su influencia era otra: constante, discreta, profundamente arraigada. Organizó encuentros, acogió presentaciones y sostuvo, con una mezcla de oficio y convicción, la idea de que el libro sigue siendo un punto de encuentro. En tiempos de cambio, defendió ese espacio sin nostalgia, pero con firmeza.

Galardones de prestigio

La librería, precisamente, recibió en 2019 uno de los premios literarios más prestigiosos que concede el Gobierno de Aragón, el galardón a la Trayectoria profesional en el sector del libro, lo que supuso además el reconocimiento a esas personas que son capaces de llevar la cultura y trabajar por ella también en el mundo rural. En Barbastro hay a día de hoy, no hay que olvidarlo, cuatro librerías abiertas. También recibió uno de los Premios Empresa Huesca 2023 y fue uno de los finalistas para ser declarada Librería Cultural del Año en la última edición.

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La Asociación de Librerías de Zaragoza se ha despedido de manera cariñosa a través de sus perfiles oficiales: "Víctor Castillón fue reconocido con el premio a la trayectoria profesional, su vida estuvo dedicada al libro y a los lectores, dejando una huella profunda e imborrable. Los casi cien años de historia de su librería son motivo de orgullo para toda la comunidad librera aragonesa. Desde la Asociación de Librerías de Zaragoza queremos enviar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural. Un caluroso abrazo a su hijo Víctor, con el que tan gratos momentos hemos pasado juntos. Descanse en paz".