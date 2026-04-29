El Saraqusta Film Festival recuerda la Noche de los Cristales Rotos: "Los discursos de Trump son muy similares a los de Goebbels durante el nazismo"

La sexta jornada del Saraqusta Film Festival viaja este miércoles hasta La Noche de los Cristales Rotos, uno de los episodios más trágicos del Tercer Reich. Lo hace a través del documental francés ‘La nuit de cristal’, que recuerda aquella fatídica noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando más de 1.400 sinagogas fueron destruidas, miles de negocios judíos vandalizados y 30.000 deportados a campos de concentración. El término hacía referencia a esos escaparates destrozados, pero los sucesos, como se encarga de recordar este documental, fueron mucho más allá. Lo que sucedió esa noche y los días siguientes fue un auténtico progromo antisemita y un presagio del Holocausto, con cientos de judíos atacados o asesinados durante esas jornadas.

Así lo ha recordado este miércoles la directora de ‘La nuit de cristal’, Marie-Pierre Camus, durante la rueda de prensa celebrada en el Museo del Teatro de Caesaraugusta. «Con este documental queríamos dejar claro que lo que sucedió esos días no fue algo casual, sino que fue un proceso largo que se venía gestando desde la llegada de Hitler al poder en 1933», ha subrayado la realizadora francesa, cuyo documental se proyecta este miércoles a las 19.00 horas en el Cine Cervantes.

El nazismo presentó los sucesos como una reacción espontánea de la población alemana tras el asesinato, el 7 de noviembre de 1938, de Ernst vom Rath, secretario de la embajada alemana en París por un judío polaco de origen alemán. Los progromos fueron cometidos por diferentes grupos ciudadanos, como las tropas de asalto de las SA o las juventudes hitlerianas, pero estuvieron apoyados por la Gestapo y otras fuerzas de la policía. De hecho, los sucesos fueron organizados por Joseph Goebbels y ordenados por el propio Hitler.

Un fotograma del documental 'La nuit de cristal'. / s.e.

‘La noche de los cristales’ revive todo ese plan orquestado tiempo atrás. No en vano, el documental es una especie de continuación de otro que rodó la realizadora francesa hace dos años y en el que narra el ascenso de Hitler al poder. Uno de los valores añadidos del filme es que se ha realizado con imágenes reales de archivo rescatadas en diferentes organismos oficiales.

«Todos esos documentos visuales los fuimos intercalando con entrevistas que hicimos a historiadores y con la lectura de los testimonios de los judios por parte de actores», ha explicado Camus, que ha reivindicado la utilidad del cine para hacer llegar la historia a públicos más amplios: «Hacer este tipo de trabajos es muy importante porque evitan simplificaciones y permiten mostrar que la destrucción de las democracias sucede en varias etapas de manera gradual».

En este sentido, la directora francesa ha reconocido las similitudes con la actualidad. «El paralelismo de esos hechos con algunos sucesos actuales es evidente. Ahí están por ejemplo los cierres de fronteras o el bloqueo de algunas administraciones a ciertas personas, sobre todo en EEUU», ha indicado Camus, que en su documental también recuerda los deseos de expansión del Tercer Reich.

«Trump encarna actualmente esa ambición imperialista. De hecho, sus discursos son muy similares a los de Goebbels durante el nazismo», ha señalado la realizadora francesa a este diario.

La otra película a concurso

La Alemania nazi también protagoniza la otra obra a concurso que se proyecta este miércoles en el Cine Cervantes (21.00 horas). Se trata del largometraje norteamericano-lituano ‘Verdad y traición’, que narra la historia de un joven que organiza una red clandestina para desenmascarar las mentiras del régimen de Hitler.

Por su parte, la sección Panorama Saraqusta proyectará este miércoles a las 17.00 horas en el Patio de la Infanta ‘Que el último día sea para nosotros’, un filme del argentino Mariano Pozzi ambientado en la Guerra de las Malvinas.

A solo dos días de su gala de clausura, el Saraqusta Film Festival avanza con paso firme y con buena respuesta del público, como ha apuntado este miércoles el director del certamen, José Ángel Delgado: «Estamos teniendo una asistencia muy buena a las proyecciones, sobre todo en las secciones oficiales, con cifras que superan a las del año pasado».