Uno de los festivales más antiguos de Aragón vuelve a la vida tras superar sus problemas económicos

El año pasado tendría que haber celebrado su trigésimo novena edición, pero los problemas económicos derivados de los impagos de la empresa externa que gestionó la edición anterior lo impidió. Afortunadamente, el Festival Puerta al Mediterráneo ha podido levantar el vuelo y este año volverá a llenar de música, teatro y humor Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. En concreto, el festival, uno de los más antiguos de la comunidad, tendrá lugar del 7 al 20 de agosto.

Así lo han anunciado este jueves los alcaldes de ambos municipios turolenses, Hugo Arquímedes Ríos y Ángel Gracia, que han estado acompañados de Javier Campos, gerente de Gamma Sound, y la diputada provincial Yolanda Sevilla. Por el Castillo de Mora de Rubielos y el Anfiteatro de Rubielos de Mora pasarán Mocedades, el humorista Santi Rodríguez, el humorista y mago Jandro y las agrupaciones musicales de ambas localidades, entre otras propuestas.

El programa comenzará en Rubielos de Mora el viernes 7 de agosto con la obra 'La Ternura', de Olympia Metropolitana, con texto y dramaturgia de Alfrado Sanzol y la dirección de Rebeca Vallas. La obra, reconocida con el Max al mejor espectáculo teatral, es una comedia romántica de aventuras inspirada en comedias de William Shakespeare. Trata de la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor, en palabras de su autor. Una divertida trama de enredos y enamoramiento que traslada al espectador al siglo XVI para contar con una sonrisa que sin ternura el amor no se ve.

El Festival Puerta al Mediterráneo se ha presentado este jueves en rueda de prensa. / s.e.

Las actividades continuarán en Mora de Rubielos el 9 de agosto con el humorista Santi Rodríguez. El lunes será el turno de la Asociación musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos y el martes 11 de agosto la propuesta la presenta Banda Sabinera con Benditos Malditos. Tal y como ellos se presentan, no son un tributo a Joaquín Sabina sino que son la auténtica banda de Sabina. Antonio Gª de Diego y Jaime Asúa son coautores, junto a Joaquín Sabina, de muchas de esas canciones emblemáticas.

La programación volverá el jueves 13 de agosto a Rubielos de Mora con el espectáculo 'Zarzuela por las calles de Madrid'. Dirigida por Pablo Marqués, cuenta con la participación de diez músicos, una soprano y un tenor, bajo la batuta del director y conducidos por un presentador. El concierto presenta obras de zarzuela inspiradas en las calles de Madrid, guiados por un viaje turístico por la capital.

La siguiente propuesta, esta vez en Mora de Rubielos, la ofrece Mocedades en formato íntimo, que presenta la gira 'Eres tú 50 aniversario', en la que repasan grandes temas de la agrupación.

Venta de entradas

El programa continuará en Rubielos de Mora el martes 18 con la actuación de la Asociación Musical Virgen del Carmen de Rubielos de Mora y el miércoles 19 podrán disfrutar del humor y la magia de Jandro, con su espectáculo 'Descabellado', en el que el humor y la improvisación juegan un papel preponderante. Es un espectáculo para todos los públicos que comprende desde grandes ilusiones a magia cómica muy visual y donde se producen muchas risas entre el público de todas las edades.

La programación se cerrará el jueves 20 de agosto en Mora de Rubielos con la obra de teatro 'Por los pelos', la obra más representada en la historia del teatro en Estados Unidos, dirigida aquí por Santiago Sánchez. Se trata de una comedia policíaca que cuenta un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, donde el público decide quién es el asesino. Cada día tiene un final diferente para una obra que ya ha entrado en el Libro Guinness de los Récords.

Las venta de entradas se abrirá próximamente y podrá realizarse de manera online pero también a través de las oficinas de turismo y establecimientos de la comarca, según han explicado en la rueda de prensa.