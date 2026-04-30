Las obras del Centro Goya de los Antiguos Juzgados de Zaragoza ya tienen fecha de inicio: plazos y coste

El Centro Goya que se ubicará en los Antiguos Juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, uno de los grandes proyectos del Gobierno de Aragón con motivo del bicentenario del pintor que se conmemorará en 2028, ya tiene una fecha para el inicio de sus obras. Si el presidente Azcón anunció en su discurso de investidura que las mismas arrancarán pronto, este diario ha podido saber que las mismas está previsto que empiecen, concretamente, a mediados de mayo concretamente y se alarguen hasta agosto de 2027.

Aunque todavía desde el Gobierno de Aragón no se había anunciado el adjudicatario de las obras, el concurso, al que se presentaron cuatro obras, ha sido ganado por el Grupo MLN, que además de conseguir la máximna puntuación técnica (46 sobre un máximo de 49 que se podían conseguir) obtuvo la segunda puntuación en la oferta económica (44,64 puntos) lo que le llevó a ganar el concurso con 90,64 puntos por encima de Guerola Infraestructuras (con un total de 75,5 puntos, 24,5 y 51 en cada uno de los sobres).

El coste previsto de la obra

Así, el coste previsto de esta rehabilitación sera de 6.557.259,02 euros (más IVA, es decir, 7.934.283,41 euros) que fue la oferta ganadora y que rebaja en algo menos de 200.000 euros lo presupuestado por el Gobierno de Aragón (6.776.828,26 euros, que subía, con IVA, hasta los 8.199.962,19 euros). MLN, además, amplía el plazo mínimo de garantía en tres años más (es decir, hasta los seis) y manifiesta el compromiso de realizar el mantenimiento de las instalaciones del edifico tras la recepción de la obra durante seis años.

Las obras, el proyecto ha sido diseñado por IDOM, BAU y Boris Micka, tienen un plazo máximo de 15 meses (de ahí que concluyan en agosto de 2027), por lo que está previsto, tal y como ya anunció el Gobierno de Aragón, que el Centro Goya está concluido el año que viene y sea inaugurado unos meses antes de que se conmemore el bicentenario de Goya en 2028.

El plan del ejecutivo, según ha detallado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, a lo largo de sus intervenciones es que este nuevo Centro Goya, que estará adscrito al Museo de Zaragoza, acoja todas las obras del pintor aragonés que hasta ahora estaban en la sede de la plaza de los Sitios por lo que, ha asegurado con rotundidad en varias ocasiones, pasarán directamente de la Aljafería (donde se exponen ahora como solución temporal) al nuevo espacio de la plaza del Pilar.

Así será el nuevo Centro Goya

El nuevo museo, que contará con paneles solares en su cubierta para reducir el consumo energético del museo,empezará en la propia calle ya que la apertura de la fachada principal en prolongación del porche creará una ola digital que atraerá a los visitantes ya desde el exterior del edificio.

Así será el Centro Goya de la plaza del Pilar de Zaragoza / Gobierno de Aragón

El recorrido previsto en el proyecto que ganó el concurso, se inicia en la propia calle, con una ola inmersiva de luz y de color que transformará el techo abovedado de los porches en un lienzo digital, inspirado en los cielos vibrantes que pintó Goya. Este elemento guiará a los visitantes hacia el interior del edificio que, en su fachada, lucirá banderolas led de alta definición, entre las ventanas, con imágenes cambiantes de las obras del artista que captarán la atención de quienes paseen por la plaza.

La planta cuarta (con un recorrido circular que permite utilizar la escalera como conexión principal del museo) estará dedicada a la obra del pintor de Fuendetodos que contarán con apoyos gráficos y narrativos (‘Maestros e influencias en Zaragoza’, ‘Goya, primeras obras’, ‘Espíritu independiente’ y ‘Mirada crítica’ son las secciones previstas) mientras que la quinta estará destinada a un espacio sensorial titulado ‘Quinta de Goya’ en el que el visitante se introducirá en la obra del artista de una manera contemporánea y tecnológica.