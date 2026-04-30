La película aragonesa que llena las salas donde se proyecta y que pone la piel de gallina a todo el que la ve

Llegó a los cines Palafox sin mucho ruido, pero con un lleno en el preestreno el día que llegaba a la gran pantalla. La última película, que mezcla la ficción y el documental, de Fernando Vera ya enfila su tercera semana en la cartelera tanto de los Palafox como de Aragonia y, sin apenas promoción ni ruido mediático, ya acumula 1.200 espectadores. Una cifra más que respetable para una producción pequeña y con difícil acceso al gran público ya que ha conseguido llenar muchas de las sesiones en las salas.

'Con la tierra en los pies' es, en primer lugar, la historia de un filólogo alemán, Rudolf Wilmes, que en 1930 llegó al valle de Vió, en pleno Sobrarbe, a recoger datos para su tesis doctoral sobre el idioma aragonés y sobre la toponimia de la zona. Lo hizo buscando el "romanticismo" perdido en buena parte de Europa. "Era muy habitual que el fue mentor de Wilmes mandara a sus alumnos a lugares de España, Italia o Grecia porque eran sitios donde la industrialización no había arrasado todavía todo". El que habla así es el cineasta aragonés Fernando Vera que, de la mano del productor Rafael Latre (autor del libro 'Nerín. Memorias compartidas', germen de este filme), ha recogido el viaje de Wilmes en el Pirineo para "contar la historia de Nerín y del valle hasta el año 2000" con un periodo terrible de despoblación que duró décadas tal y como explicaba en una entrevista a este diario.

Dos caminos que se unen

Y es que 'Con la tierra en los pies' presenta dos caminos que se cruzaron en 1930, el del lingüista alemán Rudolf Wilmes y el de un territorio que estaba a punto de cambiar su forma de vida, el Valle de Vió. Una historia sobre la vida de los pueblos y su lucha por mantener su patrimonio cultural, material e inmaterial. Sobre la necesidad de toda persona de ser reconocida en su trabajo y el empeño de un pueblo por mantener su identidad.

El director aragonés Fernando Vera. / RUBÉN RUIZ

Aparte de su trayectoria tanto en los Palafox como en Aragonia, ahora la producción ha anunciado proyecciones en Sariñena (1 de mayo), Boltaña (2 de mayo) y Mequinenza (8 de mayo), además de seguir su periplo por cines de Cataluña.

El film tiene un panel extraordinario de colaboraciones, voces con experiencia en temas sobre la despoblación y el Pirineo como las de Manuel Campo Vidal, Severino Pallaruelo, Sandra Araguás, José María Satué, Oscar Latas, Elena Puértolas o Maribel Clemente, entre otras.

Las entradas para las sesiones de los cines Palafox y Aragonia se pueden adquirir en la web.