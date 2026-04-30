El Rock & Blues se llena del mejor jazz en el mes de mayo y la primera cita será con Irene Reig

Los domingos de mayo van a sonar a jazz gracias al ciclo Jazz & Más del Rock & Blues que, hasta el 7 de junio está trayecto como parte de su novena edición grandes propuestas del género a la sala. Este domingo 3 a las 20.00 horas será el turno de la saxofonista y compositora Irene Reig en una cita que se realizará en formato Jazz & Jam.

Irene Reig es una saxofonista y compositora que lidera diversos proyectos, entre ellos su propio cuarteto y el grupo The Bop Collective. A lo largo de su trayectoria, su marca musical se ha ido consolidando de forma progresiva, destacando en diferentes facetas como solista, intérprete en big band y en grandes formaciones, además de desarrollar una sólida labor como compositora y arreglista.

El sonido de su saxo bebe directamente de la tradición del jazz, aunque en él también se percibe su formación y bagaje en la música clásica, así como influencias procedentes de otros estilos que enriquecen su propuesta artística. Con siete álbumes discográficos grabados bajo su nombre, ha actuado en numerosos escenarios y festivales, entre ellos el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival de Jazz de Terrassa, el Festival de Jazz de Nimes (Francia), la sala Bimhuis de Ámsterdam o el Unterfahrt Jazz Klub de Múnich, entre otros.

Próximas citas de Jazz & Más

El 10 de mayo los protagonistas serán Premier Pigs. Trío formado por Javier Callén (bajo, electrónica y saxo), Alberto Brenes (batería y electrónica) y Marcos Sánchez (teclados). Exploran improvisación en tiempo real combinada con estructuras definidas, construyendo paisajes sonoros donde jazz y electrónica dialogan con naturalidad.

El 17 de mayo se subirán al escenario Thomas Kretzschmar Trio & David Regueiro. El violinista francés Thomas Kretzschmar presenta su proyecto de violín jazz en formato trío, con libertad e interacción, y una mirada actual ligada a la tradición europea. Line up : Thomas Kretzschmar: violín Javi Callén: contrabajo Fran Gazol: batería David Regueiro: guitarra.

El 24 de mayo Clara Gil protagonizará la noche en el Rock & Blues. Un proyecto que nace como refugio y necesidad creativa, con Clara al frente tras su trayectoria en piano clásico. La acompañan Javier Callén (contrabajo) y Miguel Guerra (percusión) en una fusión de clásica, jazz y música de raíz. “Jugamos a dioses” será el nombre del álbum.

El 31 de mayo será el turno de Nirek Mokar. Pianista parisino de 19 años, ligado al boogie-woogie, blues, swing y rock’n’roll, con un show veloz y muy dinámico. Actuará junto al trío del guitarrista/cantante Iker Piris, figura destacada del blues nacional con seis discos y colaboraciones internacionales.

El 7 de junio tendrá lugar el último concierto del ciclo: The Free Label. Banda de Toronto (seis integrantes) que fusiona disco 70s, R&B 90s y funk de alta energía, con proyección internacional y giras por Europa, Norteamérica y Australia. Presentan su segundo álbum “Songs for Sienna” y destacan por su potente directo y gran impacto en redes.

Este ciclo nació en 2017 con la intención de dar a conocer y consolidar en la escena cultural de Zaragoza los nuevos sonidos del jazz. Con dos ediciones al año, el programa reúne a artistas nacionales e internacionales, al tiempo que da visibilidad al talento local. Por otra parte, ha contribuido a crear un circuito estable que ofrece a las bandas una estructura sólida para poder actuar con continuidad.

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Está organizado por Sweet Caroline Producciones con la colaboración de la sala Rock & Blues Café y Mimelo Estudio Creativo. Además, cuenta con el patrocinio del 43º Festival de Jazz Zaragoza, y financia el Ayuntamiento de Zaragoza.