El Saraqusta Film Festival pone este viernes su broche de oro tras ocho días volcado con el cine histórico

El Saraqusta Film Festival pondrá este viernes el broche de oro tras ocho días volcado con el cine histórico. Largometrajes y documentales (algunos no estrenados todavía en España) se han podido ver esta semana en la ciudad gracias a un certamen que este viernes dará a conocer el palmarés y entregará sus Dragones de Oro. Lo hará en su tradicional gala de clausura, que este año se celebrará en el Hotel Palafox y con mesas al estilo de los Globos de Oro.

La ceremonia, que comenzará a las 20.00 horas, volverá a contar con una figura de primer nivel. En esta ocasión, será la actriz británica Jacqueline Bisset la que reciba el premio a la trayectoria, un galardón que otros años han recogido Nastassja Kinski, Rodolfo Sancho, Agustí Villaronga o Joaquim de Almeida.

Esta sexta edición ha consolidado aún más al festival, que ha convertido de nuevo a Zaragoza en la capital del cine histórico. El certamen sigue dándose a conocer también en el exterior y este año ha recibido cerca de 500 obras procedentes de 50 países. Finalmente, cinco películas y otros tantos documentales fueron seleccionados a concurso y este viernes se conocerán los ganadores a mejor largometraje, mejor documental, mejor guion, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor y premio jurado joven.

Jacqueline Bisset, en una imagen de 2017. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

La gala tendrá este año como novedad un formato similar al de los Globos de Oro, donde los asistentes estarán distribuidos en mesas y los premiados serán llamados a recoger los premios al escenario. Jacqueline Bisset será la encargada de llenar de glamour la ceremonia. La actriz británica, que ha trabajado con François Truffaut, John Huston o Roman Polanski, será reconocida en el Saraqusta por su participación en diversas producciones cinematográficas y televisivas de corte histórico, como las series ‘Napoleón y Josefina. Una historia de amor’ (1987) y ‘Dancing on the Edge’ (2012) o el telefilme ‘Juana de Arco’ (1999).

Los invitados comenzarán a llegar a las 19.15 a la alfombra roja, donde también se instalará un 'photocall'. Bisset se unirá de esta forma a la otra actriz premiada en esta quinta edición: Kimberley Tell, que en la gala de apertura del pasado viernes fue reconocida también por su vinculación al audiovisual histórico.

Las proyecciones de este jueves

A lo largo de esta semana, se han podido ver en el Patio de la Infanta y en el cine Cervantes películas y documentales aún no estrenados en España. Y como ya es habitual, la cita también ha proyectado de forma gratuita obras audiovisuales de diverso formato que no competían en el festival, así como los documentales aragoneses que se han exhibido con acceso libre todas las mañanas en el Museo del Teatro de Caesaraugusta. Además, las mesas redondas y las presentaciones han sido una constante durante toda la semana.

Este jueves, por ejemplo, se ha presentado el documental ‘Las calderas de Pedro Botero’, sobre la mítica banda de rock de Casetas, mientras que a las 19.00 y las 21.00 horas se proyectarán en el Cervantes las últimas obras a concurso: el documental ‘Pendaripen’, sobre los orígenes del pueblo gitano, y la película ‘Palestina 36’, que nos traslada hasta 1936, cuando los palestinos iniciaron una revuelta liderada por agricultores contra el colonialismo británico.

Por su parte, la sección ‘Panorama Saraqusta’ exhibirá este jueves a las 17.00 horas cinco cortos que abordan temáticas diversas desde el estigma de la locura femenina en los años 30 en España, la Guerra Civil española, el fascismo o la influencia del creador de Tintín en la carrera espacial.

El Saraqusta Film Festival nació en 2021 impulsado por el área de Cultura del ayuntamiento con el objetivo de situar poco a poco a Zaragoza en el calendario de citas cinematográficas "de primer nivel" en España. Aún está lejos de conseguirlo, pero el festival no ha dejado de afianzarse año tras año, dándose a conocer cada vez más en la ciudad y logrando una mayor asistencia de público. En su primera edición atrajo a unos mil espectadores y el año pasado se acercó a los 5.000. En esta sexta edición se prevén superar esas cifras gracias también a la proyección al aire libre que se celebró el martes en la plaza del Pilar, donde decenas de personas pudieron ver la película ‘Braveheart’.