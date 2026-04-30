El Tubo de Zaragoza celebra su primera feria de discos de vinilo: "Habrá rarezas a precios altos y ofertas irresistibles"

La tendencia no deja de consolidarse. La venta de discos de vinilo ha crecido de forma exponencial en los últimos años constantando el auge de los formatos físicos. Los datos así lo confirman. Solo el año pasado, las ventas en España crecieron un 31% hasta alcanzar los 2,18 millones de vinilos comercializados (ya representan el 69% de todas las ventas físicas de música en el país).

Lo más curioso es que buena parte de este renacimiento está protagonizado por un público joven que ve los vinilos como un tesoro que acredita su pasión por sus artistas favoritos. Solo así se entiende que el último álbum de Taylor Swift, por ejemplo, haya comercializado 1,48 millones de discos en este formato. Con todo, también hay muchos melómanos veteranos (y coleccionistas) que han vuelto a apostar por los viejos elepés a la hora de escuchar música. Y no solo eso, porque los cedés e incluso los casetes también han resurgido con fuerza.

Por todo ello, las ferias de vinilos y cedés han empezado a brotar en los últimos años en todas las ciudades. Zaragoza no ha sido una excepción, con varias citas organizadas en distintos lugares. La ciudad va a sumar ahora una más y en un espacio emblemático: nada más y nada menos que en El Tubo. En concreto, la feria se celebrará este domingo en el PB Club, un nuevo espacio que se ha creado en la planta sótano de la Vermutería Poca Broma (calle Libertad 18).

El cartel de la feria. / ep

La cita, de entrada libre, se desarrollará entre las 12.00 y las 15.30 horas y contará con la actuación de dos reconocidos djs (entre otras muchas cosas) de la escena local: Borja Keeper y Antypoda Dj. "Esperen encontrar allí desde rarezas a precios altos a unas ofertas absolutamente irresistibles en cedés y vinilos, grandes elepés y pequeños 'singles' de los más variados estilos", subrayan desde la organizadora del evento, Antípodas Producciones.

Sus impulsores confían en que esta solo sea la primera de muchas ferias que esperan celebrar en ese espacio: "Todos sabemos que los domingos son para el vermut; ahora además son para hacerse con joyas musicales en formato físico".