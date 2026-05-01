Bertín Osborne llega a Zaragoza con su gira de despedida: "Quiero decir adiós en los lugares más queridos en los que he cantado"

Bertín Osborne llega este sábado a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con su gira de despedida de los escenarios. El tour, con el que también celebrará sus 45 años en la música, arranca en la capital aragonesa para posteriormente visitar Gijón, Oviedo, Cáceres o la Comunidad de Madrid. En el concierto, que comenzará a las 21.00 horas, el cantante madrileño interpretará los grandes éxitos de su repertorio, incluidas sus emblemáticas rancheras y baladas románticas. Las entradas, a un precio entre los 38,50 y los 53,50 euros, aún se pueden adquirir en la web del Auditorio.

Bertín Osborne ya anunció el año pasado su decisión de retirarse de los escenarios. Lo hará a partir de este sábado con una gira titulada ‘45 años. La historia de una voz’ y en la que repasará toda su trayectoria. El madrileño inició su carrera musical en la década de los 80 como cantante melódico. A lo largo de estos años, ha publicado 28 álbumes que incluyen temas como ‘Amor mediterráneo’, ‘Noches de San Juan’ o ‘Tú, solo tú’, además de versiones de rancheras y boleros. "Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos y queridos en los que he cantado y… despedirme", dijo el intérprete.

A lo largo de su trayectoría, Bertín Osborne (Madrid, 1954) ha compaginado su faceta musical con la presentador de televisión, actor e incluso modelo.

En junio de 2025, el cantante apareció en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria con una deuda de 865.000 euros, pero hace solo unos días habló abiertamente de sus cuentas y aseguró que acaba de regularizar su situación: "Hace dos días he pagado un millón de euros a Hacienda. No debo un céntimo".