Jacqueline Bisset llena de glamur la gala de clausura del Saraqusta Film Festival

Jacqueline Bisset ha llenado de glamur la gala de clausura del Saraqusta Film Fest, celebrada este viernes por la noche en el Hotel Palafox. La actriz británica ha eclipsado a todos los presentes en la alfombra roja y ha brillado como la gran estrella que es. No en vano, la intérprete ha rodado bajo las órdenes de grandes como François Truffaut, John Huston o Roman Polanski. Bisset, de 81 años, ha sido reconocida en la gala por su participación en diversas producciones cinematográficas y televisivas de corte histórico, un premio que en anteriores ediciones han recogido Nastassja Kinski, Rodolfo Sancho, Agustí Villaronga o Joaquim de Almeida.

La británica, icono de estilo y belleza en los años 70, ha reinado en la alfombra roja previa a la gala y ha asegurado que mañana (por este sábado) aprovechará para visitar Zaragoza. Con su presencia, el festival buscaba una mayor visibilidad y a tenor de lo visto en el Hotel Palafox lo ha conseguido (las entradas para la ceremonia se habían agotado hace días). Unos aplausos espontáneos la han recibido en cuanto ha hecho acto de presencia y muchos se han acercado al 'photocall' para retratarla con sus móviles.

La gala de clausura, con los asistentes distribuidos en mesas al estilo de los Globos de Oro, ha puesto el broche de oro a una semana en la que Zaragoza se ha vuelto a convertir en la capital del cine histórico. Esta sexta edición ha consolidado aún más la cita, tal y como ha destacado su director, José Ángel Delgado. "Nos queda mucho camino por delante, pero estamos muy contentos. Comenzamos a tener un publico incondicional, algo que notamos sobre todo en la adquisición de abonos para acceder a todas las proyecciones", ha indicado durante la rueda de prensa matutina en la que se ha dado a conocer el palmarés de este año.

La gala se ha celebrado al estilo de los Globos de Oro, con los asistentes distribuidos en mesas. / PABLO IBANEZ

Las cifras de espectadores se han mantenido con respecto a la pasada edición, situándose en algo más de 4.000 asistentes. En su primer año atrajo a unas mil personas, con una evolución constante (hasta ahora) en cada edición. Esta variable, sin embargo, no es algo que obsesione a sus organizadores, según ha reconocido la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández: "Hemos mantenido un crecimiento sostenido, sensato y coherente, pero no es cuestión de mirar solo las cifras. Este es un proyecto cultural de calidad y eso es lo más importante".

Este año, además, se ha "duplicado" la asistencia de público joven, toda una garantía de futuro para el festival. "Percibimos que el Saraqusta está permeando en la ciudad. En todas las proyecciones de las obras a concurso ha habido colas en el cine Cervantes. Quién nos lo iba a decir años atrás...", ha apuntado Delgado antes de que la presidenta del jurado, Silvia Pradas, leyera el palmarés.

El palmarés

La película francesa 'La copia perfecta' y el documental 'Fiume o morte!' (Croacia) han sido los ganadores indiscutibles de esta edición al alzarse con los premios más codiciados: los Dragones de Oro que corresponden a Mejor Largometraje y Mejor Documental, respectivamente.

El galardón a Mejor Dirección ha sido para Damiano Michieletto, por 'Primavera' (Italia), mientras que Igor Bezinovic ha ganado el de Mejor Guion por la citada 'Fiume o morte!'. Tecla Insolia ha sido reconocida como Mejor Actriz por su trabajo en 'Primavera' y Reda Kateb como Mejor Actor por 'La copia perfecta'. El Premio Jurado Joven se lo ha llevado la película 'Palestina 36', al tiempo que se han concedido dos menciones especiales: para 'Verdad y traición' en la categoría de Mejor Largometraje y para 'Primavera' en la de Mejor Dirección.

Sara Fernández, Jacqueline Bisset y José Ángel Delgado, este viernes en la alfombra roja. / Saraqusta Film Festival / Josian Pastor

"Ha sido una selección de gran nivel. Todos los trabajos eran muy sólidos y han sabido combinar el rigor histórico con buenos elementos cinematográficos", ha destacado Silvia Pradas, que ha recordado que el festival ha otorgado un reconocimiento especial a la Fundación Ibercaja por su apoyo a la cultura y por haber producido el documental 'El Patio de la Infanta'.

Todos los premiados han recibido sus galardones en la citada gala de clausura, en la que Bisset ha acaparado todas las miradas. "Me encanta España y el flamenco", ha comentado brevemente Bisset, que se ha unido a la otra actriz premiada en esta sexta edición: Kimberley Tell, que en la gala de apertura del pasado viernes fue reconocida también por su vinculación al audiovisual histórico.

Más figuras internacionales

Según ha indicado Delgado, esta apuesta por traer a figuras internacionales como Jacqueline Bisset se mantendrá en las próximas ediciones para impulsar la proyección del festival tanto en Zaragoza como en el resto del país. El cine al aire libre (este pasado martes se proyectó 'Braveheart' en la plaza del Pilar) también continuará en la programación y siempre sin olvidar lo más importante: la calidad de los trabajos. "Este es un festival que te da la oportunidad de ver obras que de otra forma no verías", ha apuntado Fernández.

El Saraqusta Film Festival nació en 2021 impulsado por el área de Cultura del ayuntamiento con el objetivo de situar poco a poco a Zaragoza en el calendario de citas cinematográficas "de primer nivel" en España. Aún está lejos de conseguirlo, pero el festival se sigue consolidando y creando año tras año su propio camino.