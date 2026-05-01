El Saraqusta Film Festival mantiene su cifra de espectadores y ya mira a la edición de 2027

Poco a poco, el Saraqusta Film Festival empieza a alcanzar su velocidad de crucero. Esta sexta edición ha consolidado aún más la cita, que a lo largo de la semana ha convertido de nuevo a Zaragoza en la capital del cine histórico. "Nos queda mucho camino por delante, pero estamos muy contentos. Comenzamos a tener un publico incondicional, algo que notamos sobre todo en la adquisición de abonos para acceder a todas las proyecciones", ha destacado este viernes el director del festival, José Ángel Delgado, durante la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el palmarés de este año.

Las cifras de espectadores se han mantenido con respecto a la pasada edición, situándose en algo más de 4.000 asistentes. En su primer año atrajo a unas mil personas, con una evolución constante (hasta ahora) en cada edición. Esta variable, sin embargo, no es algo que obsesione a sus organizadores, según ha reconocido la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández: "Hemos mantenido un crecimiento sostenido, sensato y coherente, pero no es cuestión de mirar solo las cifras. Este es un proyecto cultural de calidad y eso es lo más importante".

Este año, además, se ha "duplicado" la asistencia de público joven, toda una garantía de futuro para el festival. "Percibimos que el Saraqusta está permeando en la ciudad. En todas las proyecciones de las obras a concurso ha habido colas en el cine Cervantes. Quién nos lo iba a decir años atrás...", ha apuntado Delgado antes de que la presidenta del jurado, Silvia Pradas, leyera el palmarés.

La película francesa 'La copia perfecta' y el documental 'Fiume o morte!' (Croacia) han sido los ganadores indiscutibles de esta edición al alzarse con los premios más codiciados: los Dragones de Oro que corresponden a Mejor Largometraje y Mejor Documental, respectivamente.

El galardón a Mejor Dirección ha sido para Damiano Michieletto, por 'Primavera' (Italia), mientras que Igor Bezinovic ha ganado el de Mejor Guion por la citada 'Fiume o morte!'. Tecla Insolia ha sido reconocida como Mejor Actriz por su trabajo en 'Primavera' y Reda Kateb como Mejor Actor por 'La copia perfecta'. El Premio Jurado Joven se lo ha llevado la película 'Palestina 36', al tiempo que se han concedido dos menciones especiales: para 'Verdad y traición' en la categoría de Mejor Largometraje y para 'Primavera' en la de Mejor Dirección.

"Ha sido una selección de gran nivel. Todos los trabajos eran muy sólidos y han sabido combinar el rigor histórico con buenos elementos cinematográficos", ha destacado Silvia Pradas, que ha recordado que el festival ha otorgado un reconocimiento especial a la Fundación Ibercaja por su apoyo a la cultura y por haber producido el documental 'El Patio de la Infanta'.

Al estilo de los Globos de Oro

Todos los premiados recibirán sus galardones en la gala que tendrá lugar este viernes a partir de las 20.00 horas en el Hotel Palafox (ya no quedan entradas). La ceremonia de entrega, que pondrá el broche de oro a una semana cargada de cine histórico, se celebrará con mesas al estilo de los Globos de Oro. Sin duda, una de las grandes protagonistas de la gala será la actriz británica Jacqueline Bisset, que recibirá el premio a la trayectoria, un galardón que otros años han recogido Nastassja Kinski, Rodolfo Sancho, Agustí Villaronga o Joaquim de Almeida.

Jacqueline Bisset, en una imagen de 2017. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Los invitados comenzarán a llegar a las 19.15 a la alfombra roja, donde también se instalará un 'photocall'. Bisset se unirá de esta forma a la otra actriz premiada en esta quinta edición: Kimberley Tell, que en la gala de apertura del pasado viernes fue reconocida también por su vinculación al audiovisual histórico.

Según ha indicado José Ángel Delgado, esta apuesta por traer a figuras internacionales como Jacqueline Bisset se mantendrá en las próximas ediciones para impulsar la proyección del festival tanto en Zaragoza como en el reto del país. El cine al aire libre (este pasado martes se proyectó 'Braveheart' en la plaza del Pilar) también continuará en la programación y siempre sin olvidar lo más importante: la calidad de los trabajos. "Este es un festival que te da la oportunidad de ver obras que de otra forma no verías", ha apuntado Fernández.

El Saraqusta Film Festival nació en 2021 impulsado por el área de Cultura del ayuntamiento con el objetivo de situar poco a poco a Zaragoza en el calendario de citas cinematográficas "de primer nivel" en España. Aún está lejos de conseguirlo, pero el festival se sigue consolidando y creando año tras año su propio camino.