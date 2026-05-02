El extorero aragonés Alberto Álvarez, herido grave tras caer en una trituradora de su finca en Ejea

El extorero de Ejea de los Caballeros Alberto Álvarez Navarro ha resultado herido de gravedad este sábado tras caer en una trituradora de alimentos de su finca, ubicada en la capital de las Cinco Villas. El ganadero ha sido trasladado de urgencia en un helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Álvarez ha sufrido múltiples heridas en las dos piernas, con pérdida de tejido y hemorragia masiva. Su pronóstico es grave.

Como consecuencia del accidente, el extorero ha perdido masa muscular en ambas piernas, además de numerosos cortes que provocaron la citada hemorragia debido a la acción de la maquinaria de la trituradora. Esa pérdida abundante de sangre y la pérdida de tejido ha llevado a activar el helicóptero medicalizado y su ingreso en la UCI. Según ha podido saber este diario, el extorero está siendo sometido a una operación en el Miguel Servet.

El accidente se ha producido este sábado en su finca de Ejea de los Caballeros, donde Álvarez cría vaquillas y reses bravas para diversos festejos populares.

Tras 20 años de trayectoria, el extorero se retiró de los ruedos en la pasada Feria del Pilar, en concreto el 12 de octubre. Nacido en Ejea de los Caballeros el 11 de julio de 1980, Álvarez debutó en público el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén), mientras que su debut en Las Ventas se produjo el 17 de octubre de 1999 alternando con Enrique Martín Chapurra y Alvaro Gómez.

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Álvarez tomó la alternativa en Ejea de los Caballeros la tarde del 7 de septiembre de 2003, con Víctor Puerto como padrino y con Morante de la Puebla como testigo.