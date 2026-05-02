La política cultural en Aragón: ¿Dónde está el interruptor del Reino de la luz?

No lo niego, uno de los programas que más curiosidad despertó en mí desde que Jorge Azcón asumió el Gobierno de Aragón fue el que llamaron Aragón, Reino de la luz. Primero, porque por más que lo anunciaban no concretaban en qué iba a consistir, pero, eso sí, se aseguraba que era un programa que iba a defender el patrimonio, el origen de Aragón y su importancia en España, iba a implementar estudios, restauraciones, a hacer exposiciones temporales por todo el territorio... Casi nada.

Con estos mimbres y estos anuncios, cómo no iba a despertar mi curiosidad, aunque uno ya se pone en guardia ante cualquier anuncio. Y más en cuanto a política cultural, llámenme aguafiestas. El caso es que por más que se preguntaba a sus responsables culturales, tampoco concretaban mucho más, y que se iba a implementar en breve. Hace un año, por fin, se presentaba en sociedad el programa... que anunciaba que iba a contar con un presupuesto de ¡15 millones de euros! en el periodo 2024-2027. Para que se hagan una idea, el Centro Goya de los Antiguos Juzgados de la plaza del Pilar, el gran proyecto estrella cultural, va a tener un coste de algo menos de diez millones de euros.

Presentación en sociedad

Así que lo primero que piensa uno es que van en serio con Aragón, Reino de la luz. En esa presentación, en abril de 2025, se explicó el programa, bueno, se desgranaron las intenciones del mismo porque como concreción solo se sacó en claro la recreación de la coronación de los Reyes Católicos (que ya se había celebrado en febrero de ese mismo año y que aseguraron que se repetiría pero no se sabe aún cuándo, este año no parece) y que en mayo de 2026 se iba a inaugurar la primera gran exposición. Sería 'El nacimiento del reino. Aragón ve la luz', con Jaca y Huesca como sedes y con dos personajes como protagonistas y ejes centrales: Sancho Ramírez y Doña Sancha (que está en el polémico Monasterio de las Benedictinas con todo el conflicto que hay después de que el Gobierno de Aragón no lo declarara BIC y se llevara el archivo documental para su preservación y cuidado ante el recelo de los jacetanos).

Como saben, la legislatura saltó por los aires y Jorge Azcón convocó elecciones para el pasado 8 de febrero del que acaba de salir el gobierno de coalición entre PP y Vox. Mi sorpresa fue mayúscula (otra más, uno no aprende, no lo niego) cuando en el debate de investidura, el presidente popular hizo una pequeña alusión a su política cultural que va a pasar, una vez más, por Sijena y Goya. No habló de nada más. Ni siquiera nombró el proyecto Aragón, Reino de la luz, que, por si acaso lo he revisado, sí iba en su programa electoral.

¿Y la ejecución?

A día de hoy, desconozco si el programa sigue en pie, si es algo más que un contenedor de todos los proyectos que va a hacer el Gobierno de Aragón (incluían las visitas que abrieron a Sijena, por eso digo lo de contenedor), si esa exposición que se iba a inaugurar en el mes que acaba de empezar se va a realizar y si se va a hacer en las fechas previstas, y a uno le da por pensar que es muy fácil anunciar 15 millones de euros de inversión sin que luego nadie te pregunte cuándo se ha ejecutado o si realmente se ha hecho lo que se anunció.

Es el juego político me dirán algunos (muchos) y yo me callaré, pero pensaré lo que se podrían hacer con 15 millones de euros destinados al sector de la Cultura. Porque cuando Azcón se enfadó el otro día en el debate porque le decían que no había hablado de Cultura y sacaba pecho de que sí lo hacía hecho porque Sijena y Goya sí lo eran, yo ya no sé si es que vivo en otro planeta, si es que no han entendido nada de lo que se les está reclamando, o si por el contrario lo han entendido demasiado bien. A ver si al Reino de la luz se les ha olvidado encender el interruptor.