La zaragozana Carla Nicolás gana la sexta convocatoria de creación artística del IAACC Pablo Serrano

El IAACC Pablo Serrano ha adjudicado a la creadora zaragozana Carla Nicolás la sexta convocatoria de creación y producción artística Pablo Serrano-Juana Francés y desarrollará durante este año su proyecto ‘Basal. Entre el cauce y la ceniza’, centrado en técnicas tradicionales del entorno rural.

La artista, que desarrolla su práctica íntegramente desde Aragón, sitúa el territorio como eje conceptual y material de su investigación. Su propuesta se centra en la “recuperación, reinterpretación y puesta en valor” de técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación y en riesgo de desaparición, como se recoge en una nota de prensa.

El proyecto parte de la recolección directa de materiales del entorno para la producción de piezas de arte contemporáneo de gran formato. Este proceso, según el comunicado, constituye un rasgo distintivo de su trabajo, basado en recurrir a los recursos del paisaje, comprender los ciclos naturales y atender a sus usos históricos y simbólicos.

El IAACC Pablo Serrano mantiene entre sus objetivos la difusión de proyectos artísticos desde Aragón y el acercamiento de la creación contemporánea a la ciudadanía, una línea en la que se enmarca esta convocatoria. En el mismo sentido, la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón ha considerado de interés el apoyo a la creación artística mediante exposiciones temporales en el museo.

La convocatoria, abierta sin limitaciones de edad, residencia u origen ni restricciones disciplinares, busca respaldar la producción de proyectos que posteriormente puedan exhibirse en el centro. En esta edición, además, se mantiene la cesión de un espacio de taller en la sede del museo para el artista seleccionado.

El jurado ha elegido ‘Basal. Entre el cauce y la ceniza’ entre 58 candidaturas y ha destacado “la capacidad de Carla Nicolás de articular, a través de los materiales tradicionales y propios del territorio, una propuesta plástica y artística contemporánea que surge de la tradición y del propio territorio”.

Nicolás señala que su proyecto establece un diálogo directo con el contexto aragonés desde una perspectiva “crítica y actual” y busca tender puentes entre lo vernáculo y lo experimental. Entre sus objetivos figuran explorar el territorio para obtener materias naturales, investigar procesos, reforzar la identidad cultural local y reconocer el papel de las mujeres y comunidades rurales en la transmisión de saberes.

También plantea incentivar el respeto por el trabajo manual, generar diálogo intergeneracional entre artesanos y artistas y establecer paralelismos entre arte contemporáneo y prehistórico en el uso de materiales y procesos.

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Carla Nicolás (Zaragoza, 1981) es técnico superior en Artes Plásticas y Diseño por la Escuela de Arte de Zaragoza y ha completado formación en la Escola Massana de Barcelona y en Historia del Arte por la UNED. Ha desarrollado residencias artísticas en espacios como Fundación 3piedras y Piramidón Centre d’Art Contemporani y ha expuesto en centros como el IVAM, Es Baluard, CDAN o el propio IAACC Pablo Serrano.