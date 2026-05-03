El mítico grupo español que teloneó a los Beatles actúa en este festival aragonés: "No es un tributo, son los originales"

Borja volverá a convertirse en la capital del rockabilly gracias al festival Rockin’ Rasmia, que celebrará su cuarta edición del 5 al 6 de junio. Como siempre, los conciertos serán gratuitos y se celebrarán al aire libre en las principales plazas de la localidad zaragozana. Sus impulsores han preparado este año un gran cartel, con algunas de las bandas más importantes del género. Actuarán por ejemplo Gatos Locos, referentes del rockabilly en España, así como Los Sírex, una de las bandas más longevas del mundo tras 65 años de carrera ininterrumpida.

Famosos por éxitos como ‘Si yo tuviera una escoba’ o ‘Qué se mueran los feos’, los barceloneses pasarán a la historia como uno de los pocos grupos que han teloneado a los Beatles. Fue en 1965, en un concierto celebrado en la plaza de toros de Barcelona. Su cantante, Leslie, protagonizó un divertido intercambio con Paul McCartney antes del concierto. Al cruzarse por los pasillos, McCartney le preguntó en inglés si estaba cansado (‘You tired?’), a lo que Leslie, con su escaso conocimiento del idioma, le respondió: ‘In 5 minutes, you also’ (En 5 minutos, tú también).

Este próximo 6 de junio, Leslie volverá a liderar a su banda en el parque de San Francisco de Borja. "Que nadie se lleve a engaño. No es una banda tributo ni nada parecido. Son los originales y están muy en forma", subraya el borjano José Val, impulsor del Rockin’ Rasmia junto a Emilio Aznar.

El cartel de esta edición. / s.e.

Estos dos apasionados del rockabilly llevaban tiempo dándole vueltas a la posibilidad de organizar un festival hasta que en 2023 se animaron a ‘vender’ su idea al Ayuntamiento de Borja. El consistorio abrazó la propuesta y ese mismo año se hizo realidad. Las tres primeras ediciones ya han afianzado una cita que sigue contando con el apoyo del ayuntamiento, que ha convertido a Borja en "una ciudad de festivales" en los últimos años. Además del Rockin’ Rasmia, en el municipio zaragozano se celebran actualmente el Festival Amante, el Borja en jazz, las Jornadas Internacionales de Canto Coral y el San Jorge Rock, una intensa agenda para una localidad de 5.000 habitantes.

"La gente alucina con la cantidad de festivales que tenemos aquí. Lo bueno es que todos sobreviven y que se han consolidado, gracias también al apoyo del ayuntamiento", indica Val.

Visitantes de toda España

Todas estas citas han logrado dinamizar las visitas a la localidad, como también lo hace el Rockin’ Rasmia. "En las últimas ediciones ha venido gente de Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco... Vienen de toda España y lo bueno es que aprovechan para conocer la zona", comenta Val.

Sin duda, el cartel de este año volverá a atraer a mucho público. Además de los dos grupos ya citados, también actuarán The Real Deal, que abrirán la programación el viernes 5 de junio en la plaza del Mercado. Completarán la cita The Velvet Candles, Little Martha & The Dynamites, The Try-Tones, Fame & The Flames, Los Mambo Jambo y The Radions.

En esta edición se volverá a celebrar el exitoso formato ‘Rock & Wine’ (una experiencia que abre el festival con una degustación de vinos de las tres bodegas borjanas mientras suena la música en directo), así como una ‘masterclass’ de swing y una exhibición de coches clásicos.