Estas son las calles de Zaragoza donde se rodó una de las series del momento: del zulo de Tenerías a la plaza San Miguel

Es una de las series del momento y Zaragoza aparece como decorado de excepción a lo largo de sus tres capítulos. 'Por cien millones', la serie sobre el secuestro de Quini que ha realizado el zaragozano Nacho G. Velilla, muestra muchas calles y localizaciones de la capital aragonesa. El paseo de la Independencia, el barrio de Tenerías, el entorno de la calle San Miguel o la ribera del Ebro se reconocen perfectamente en la pantalla, aunque la serie, lógicamente, está ambientada en la Zaragoza de 1981. La ciudad acogió el rodaje en varios días de mayo del año pasado.

La serie de Movistar Plus+ ya muestra nada más comenzar (en el minuto dos del primer capítulo) la que será una de las localizaciones fundamentales de la trama: el número 13 de la calle Jerónimo Vicens, en el barrio de Tenerías. De hecho, fue en el sótano de ese portal donde Enrique Castro González (Quini) estuvo secuestrado entre el 1 y el 25 de marzo de 1981. En concreto, estuvo retenido en un zulo que construyeron sus improvisados secuestradores: tres mecánicos y electricistas zaragozanos en paro que asfixiados por sus problemas económicos cometieron el mayor error de sus vidas.

El citado portal y casi todas las calles de ese barrio de Sementales se mantienen tal y como estaban hace 45 años, así que los creadores de la serie no tuvieron que hacer grandes virguerías para hacer viajar en el tiempo al espectador. Su entorno aparece en varias secuencias. En una de ellas, por ejemplo, se ve caminando a dos de las actores protagonistas: Natalia Huarte y Vito Sanz.

El número 13 de la calle Jerónimo Vicens, en cuyo sótano estuvo retenido en 1981 el futbolista Quini. / Jaime Galindo

Algo más complicado, aunque tampoco demasiado, lo tuvieron para rodar en la zona de la plaza San Miguel, donde Velilla grabó varias escenas. En una de ellas aparece el actor Rafa Maza entrando en una agencia de viajes y se reconoce con facilidad esa unión entre las calles San Miguel y Allué Salvador. Esta zona también aparece en una secuencia nocturna del primer capítulo, con Huarte y Vito Sanz de nuevo como protagonistas.

Donde sí que tuvieron que recurrir a los cromas fue en el paseo de la Independencia. Velilla quiso recrear la antigua cafetería Las Vegas y para ello tiró de tecnología (el actor Raúl Arévalo es el que protagoniza esa escena del tercer capítulo). Ese día de rodaje, por cierto, reunió hace un año a numerosos curiosos debido a la céntrica ubicación.

Una imagen del rodaje realizado hace un año en el paseo de la Independencia. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La ribera del Ebro es otra de las localizaciones que aparece de forma recurrente a lo largo de toda la trama, tanto de día como de noche (y en algunas con la basílica del Pilar de fondo). En uno de sus bancos, los tres improvisados secuestradores se reúnen para analizar las numerosas lagunas de su plan.

El rodaje realizado en Zaragoza hace casi un año también incluyó varias escenas de interior. Por ejemplo, Velilla quiso rodar dentro del bar Isabelo, ubicado muy cerca del sótano donde estuvo retenido Quini. Así lo confirma Souad, que regenta actualmente el establecimiento junto a su hermana. «Luego en la serie salía distinto porque utilizaron cromas y eso, pero la verdad que nos hizo mucha ilusión que grabaran aquí», indicó Souad.

Embajador de Aragón

Esta no es la primera vez que Nacho G. Velilla rueda en su tierra natal. Zaragoza, de hecho, fue gran protagonista en su reciente película 'Menudas piezas' (2024), con escenas grabadas en la calle Alfonso, el paseo de la Independencia, el Puente de Hierro, paseo María Agustín, el Paraninfo de la Universidad o el instituto Pedro de Luna.

Nacho G. Vellila da indicaciones al actor Rafa Maza, hace un año en el entorno de la plaza San Miguel. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Y es que el creador de 'Siete Vidas' o 'Aída' tiene un empeño «casi quijotesco», como él mismo ha asegurado en varias ocasiones, por traer sus rodajes hasta Aragón, algo que también demostró en 'Que se mueran los feos' (grabada cerca de Jaca) y 'Villaviciosa de al lado' (rodada en Graus, Benabarre y Alhama de Aragón).